A origem das canções de ninar: a primeira nana da história

Na história da humanidade, uma cena comum se repete: a imagem de uma mãe embalando seu filho até que ele adormeça ao som de uma canção de ninar. Esse gesto transcende culturas e épocas, tornando as canções de ninar um dos primeiros gêneros musicais a existirem. Mas qual é a canção de ninar mais antiga de que temos conhecimento?

É comum que essas canções tenham sido transmitidas oralmente ao longo dos séculos, no entanto, dificilmente uma prática tão difundida passaria despercebida pela história. De fato, temos registros das primeiras canções de ninar desde os primórdios da escrita, e a primeira delas foi entoada pelos sumérios em uma tablilla de argila escrita em cuneiforme.

No entanto, decifrar o significado das letras das canções antigas nem sempre é tarefa fácil, já que frequentemente tratam de assuntos íntimos e cotidianos, relacionados aos medos e paixões dos adultos transmitidos às crianças.

Como explicado por Pedro César Cerrillo Torremocha, da Universidade de Castilla la Mancha, a canção de ninar é uma tradição que visa acalmar o sono do bebê e muitas vezes é cantada quando a criança tem dificuldade para dormir. Ela combina voz, canto e movimento para criar uma experiência única.

O historiador Samuel Noah Kramer revela em sua obra sobre a cultura suméria a primeira canção de ninar conhecida. Esta composição singular é a única de seu estilo no Próximo Oriente Antigo. A mãe que a entoa expressa preocupação com a saúde de seu filho, embora a tradução e interpretação da composição permaneçam desafiadoras.

Em resumo, as canções de ninar têm raízes antigas e universais, com a primeira nana registrada remontando à cultura suméria. Essa tradição atravessou séculos e fronteiras, proporcionando conforto e tranquilidade às crianças, e continua sendo uma parte fundamental da maternidade e do cuidado infantil até os dias de hoje.

E aqui está uma aproximação em português da primeira canção suméria a dar origem ao "ninar" na humanidade, conforme artigo da Muy Interesante:

U-a a-u-a

No meu ururu, espero que cresça alto,

no meu ururu, espero que cresça, como a árvore irina,

espero que cresça forte com raízes, como a planta shakir, espero que cresça bem na copa.

O Senhor (talvez o Sonho)…, entre as suas macieiras em flor, junto ao rio decorado,

(Dormir?) se espalhará sobre quem está mentindo, o sono, meu filho, está prestes a tomar conta de você.

Venha sonhar, venha sonhar, venha onde meu filho está, se apresse eu sonho onde meu filho está, para adormecer seus olhos inquietos, e quanto ao seu balbucio,

Não deixe que o balbucio deles atrapalhe o sono.

Ele (o Sonho) encherá seu colo de espelta,

Eu vou adoçar o queijo para você, aqueles queijinhos que são a cura do homem, a cura do homem, ó filho do senhor,

Oh, filho do Senhor Shulgi!

Meu jardim é alface bem regada,

É alface gakkul bem cultivada,

Que o Senhor coma essa alface.

No meu ururu, vou dar-lhe uma esposa,

Vou dar-lhe uma esposa, vou dar-lhe um filho,

A enfermeira, feliz de coração, vai conversar com ele,

A enfermeira, de coração feliz, cuidará dele.

Eu, eu escolherei uma esposa para meu filho,

Ela lhe dará um filho muito doce, sua esposa descansará em seu colo em chamas,

Seu filho descansará em seus braços estendidos, sua esposa ficará feliz com ele

seu filho ficará feliz com ele,

sua jovem esposa se alegrará em seu colo,

Seu filho crescerá em seu doce joelho.

Tem dor, isso me preocupa,

Estou sem palavras, contemplo as estrelas,

A lua nova brilha em meu rosto:

Eles arrumarão seus ossos na parede,

O "homem na parede" derramará lágrimas por você,

O cortejo fúnebre tocará a lira para você,

a lagartixa vai cortar a bochecha por você,

a mosca vai arrancar a barba para você,

o lagarto morderá a língua por você.

Aquele que causa aflição causará isso ao seu redor,

quem espalha aflição a espalhará ao seu redor.

Que sua esposa seja seu apoio,

Que seu filho seja sua sorte,

Que a cevada joeirada seja sua noiva,

Que Ashnan, a deusa kusu, seja sua aliada,

Que você desfrute de um anjo da guarda eloquente,

Que você alcance um reino de dias felizes,

Que as férias iluminem sua testa.