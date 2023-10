A Fazenda: André vs. Lucas; quem realmente conquistou o coração de Sheherazade

O assunto da vez de Rachel Sheherazade sobre a sua participação em A Fazenda 15 foram os possíveis romances que ela poderia ter criado dentro do confinamento. Mas, para a tristeza de muitos fãs, a famosa foi categórica ao dizer que não pensou em momento algum em date e disparou que “não estava com cabeça e nem com o coração aberto”.

“Gente me shipparam com todo mundo, né? Eu soube que me shipparam com André, Lucas, Jake e com a Kally, mas, por mais que vocês tivessem feito isso aqui fora, eu não estava preparada para este tipo de emoção lá dentro”, contou a ex-peoa.

A Fazenda 15: André Gonçalves e Rachel Sheherazade vão formar um casal? (Reprodução/Record TV)

Durante a entrevista ao Link Podcast, Rachel brincou que ficou feliz que, pelo menos, foram com os aliados dentro de A Fazenda e fez uma declaração: “São pessoas maravilhosas e que eu amo de paixão, porém, nosso sentimento era de amizade. É pura amizade!”.

Sheherazade também disse que sabe que o público “adora romance em reality”, mas dentro do confinamento da Record TV não tinha nenhuma pessoa com quem ela gostaria de ter um romance: “Eu não pensei em rolar nada, eu estava em A Fazenda para viver A Fazenda. Não estava em A Fazenda para viver um romance”.

A Fazenda 15: Lucas Souza vence a prova do fazendeiro e escapa da quinta roça (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Filha de Bela Gil diz que fica ofendida quando a chamam de hétero mãe responde: “É orgulho que fala?”

Por fim, a ex-contratada do SBT afirmou que ao assinar com a Record TV e entrar no reality show rural, se preparou para dividir muito bem as coisas: “Eu não estava com cabeça para romance. Eu tenho as coisas muito separadas na minha cabeça, então eu estava ali para um outro propósito”.

Kamila Simioni sai com a pior rejeição

A Fazenda 15: Kamila Simioni está repleta de polêmicas para resolver com os fãs (Reprodução/Instagram)

Kamila Simioni já faz parte do grupo de ex-peoas que fora de A Fazenda terão que resolver a questão do cancelamento virtual. Eliminada com 8,88% dos votos do público, a influenciadora digital foi alvo de muitas críticas e até pedidos de expulsão do reality show ao ser acusada de importunação sexual durante uma festa.

Simione caiu na quarta roça de A Fazenda 15 ao sobrar no resta um, deixando de ser salva por suas aliadas. Porém, nas redes sociais, a hashtag “fora Simioni” ganhava cada vez mais força a cada conflito e história que a famosa contava dentro da sede.

LEIA TAMBÉM: Fotógrafa que fez ensaio de filha de Neymar morre e equipe pede ‘look rosa’ no enterro