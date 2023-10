Sabrina Sato revela sintonia com João Vicente de Castro

Sabrina Sato, conhecida por sua carreira na televisão e por sua relação com João Vicente de Castro, seu ex-namorado no período entre 2013 e 2015, abriu o coração em uma recente entrevista à revista Quem. A apresentadora, que está solteira desde sua separação de Duda Nagle, compartilhou detalhes sobre a forte ligação que mantém com o ator, alimentando as especulações sobre uma possível reconciliação.

000-115

Imagem: Instagram

Durante a entrevista, Sabrina Sato destacou a química e a afinidade que possui com João Vicente de Castro, que atualmente divide a apresentação com ela no novo reality show "Let's Love", transmitido pelo Multishow e Globoplay. Ela enfatizou: "a gente tem química, a gente se diverte juntos, a gente se dá muito bem, tem muita troca".

🚨 VEM AÍ! Sabrina Sato e João Vicente vão apresentar o novo reality show da globoplay “Let Love” pic.twitter.com/Tw1XuX0qWA — ATENÇÃO FOFOCAS (@atencaofofocas) May 19, 2023

Além disso, a apresentadora revelou como João Vicente de Castro a surpreendeu com seu amadurecimento em relação a diversas situações vividas no reality. "O João está sempre me surpreendendo. Então, eu descobri muitas coisas. O João é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo e ele entende muito de relacionamentos", disse Sabrina Sato.

No entanto, quando questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação ou um novo romance com João Vicente de Castro, Sabrina Sato optou por manter o suspense. Com bom humor, ela declarou: "eu acho difícil. Agora, eu vou ficar solteira até o Carnaval… Até o Carnaval pelo menos, eu tô solteira. Eu garanto".

@globoplay Conta pra mim, @sabrinasato! “Quem é mais provável” entre você e o @joaovicente27? 🤔 Em novembro estreia meu novo reality com o @multishow, LetLove! 💖 ♬ original sound - Globoplay - Globoplay

Essa declaração de Sabrina Sato deixou os fãs do casal curiosos sobre o futuro da relação entre eles. Embora a apresentadora tenha revelado a forte conexão que mantém com João Vicente de Castro, ela escolheu manter sua vida amorosa em aberto, pelo menos até o Carnaval. Assim, a incerteza paira no ar, mantendo os admiradores na expectativa de possíveis desenvolvimentos.