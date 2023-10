Kate Middleton acena com possível quebra de tradição real com educação de George

Um marco na história da realeza? A possível escolha do Príncipe e Princesa de Gales em relação à educação de seu filho George está gerando controvérsia. A tradição real pode estar prestes a ser quebrada, e a decisão vai de encontro ao que a família real sempre acreditou, de acordo com News.

Com uma história real de quase um milênio, a educação dos futuros monarcas britânicos passou por mudanças significativas ao longo dos anos. Desde o Rei Æthelstan, em 927, os herdeiros do trono receberam educação que se assemelhava à de um estudante do terceiro ano, com a adição de lições de polo e instruções sobre as guerras europeias conduzidas por seus primos. Apenas o Rei Charles, atual monarca, frequentou uma escola tradicional.

A Princesa Kate e o Príncipe William agora enfrentam a decisão de onde educar o Príncipe George, e a escolha pode surpreender muitos. Eton, a antiga escola do Príncipe William, pareceu uma escolha óbvia devido à sua proximidade com a residência dos Wales em Adelaide Cottage e sua tradição de formar primeiros-ministros e intelectuais notáveis.

Antiga escola de Kate

No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu quando a Princesa Kate foi vista visitando sua antiga escola, Marlborough College. O boato de que o casal real pode matricular o Príncipe George lá está se espalhando.

Essa escola de elite de cerca de R$500 mil por ano destoa de muitas outras escolas públicas renomadas por ser coeducacional, permitindo que meninas e meninos estudem juntos.

Se o Príncipe George ingressar na turma de 2031 em Marlborough, ele será o primeiro monarca em 956 anos a ser educado ao lado de colegas de ambos os sexos, talvez até de gêneros não binários. Esta decisão poderia marcar um importante passo para a monarquia.

Embora a escolha de Marlborough não seja exatamente uma educação comum, ela poderia expor o Príncipe George a uma diversidade um pouco mais ampla do que Eton ofereceria.

Isso se deve ao fato de que menos de 20% dos alunos de Marlborough são de etnias minoritárias, mas a escola está trabalhando para se modernizar com sociedades feministas e a celebração de meses dedicados à história negra e LGBTQIA+.

Independentemente da escolha, William e Kate demonstraram uma abordagem inovadora em relação à educação de seus filhos. Ao fazerem essa decisão, eles podem estar preparando o Príncipe George para um futuro como um líder unificador em uma sociedade cada vez mais diversificada.