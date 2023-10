Jimin do BTS lança documentário sobre a criação de seu primeiro álbum solo

Jimin, 28 anos, é o terceiro membro do BTS a lançar um documentário sobre a criação de seus projetos solo, que eles têm empreendido enquanto se preparam para completar o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.

Mas, ao contrário de In the Box de J-Hope, que mostrou o histórico show principal do artista no Lollapalooza em Chicago em 2022, ou Road to D-Day de Suga, que seguiu o rapper em uma jornada criativa pelo mundo repleta de rostos famosos, de Halsey a Steve Aoki, o diário de Jimin é notavelmente íntimo em escala.

Na verdade, a maioria dele acontece em apenas algumas salas: um estúdio de gravação aconchegante na sede de sua gravadora, Hybe, e o apartamento em Seul cheio de produtos da Supreme de um dos colaboradores de longa data do BTS, o produtor Pdogg.

É por causa dessa perspectiva reduzida que o "Jimin's Production Diary" certamente causará impacto nos fãs. Ele revela um lado menos conhecido do superstar. Um que veste um gorro e moletom em vez de trajes cintilantes no palco, é claro, mas, de forma mais comovente, é alguém que está lutando para contar autenticamente sua própria história e encontrar sua voz como compositor.

Jimin percorre incansavelmente o estúdio de Pdogg, a cozinha e a mesa de café enquanto ele e um punhado de colaboradores analisam letras e trechos de melodias. Nas altas, Jimin, um dançarino desde sempre, começa instintivamente a improvisar ao som das faixas. Nas baixas, ele adoravelmente se joga no sofá ou se enrosca no meio dos equipamentos de gravação, com seu boné abaixado.

Ele também mostra sua capacidade de criar melodias viciantes não apenas com sua voz, mas também com um violão acústico e, em um momento particularmente descontraído, com o teclado: Jimin se diverte com um trecho de uma melodia que ele tocava com os amigos quando criança, uma melodia de circo assustadora que acaba abrindo a primeira faixa do álbum, "Face-off".

O documentário será especialmente emocionante para os fãs de longa data do BTS que viram Jimin lidar com a criação de suas faixas solo anteriores. A auto-dúvida ainda está presente no Diário, mas também está sua efervescência, à medida que as músicas se unem e uma dança feliz irrompe nele.

Quando o álbum foi lançado, em março de 2023, ele teria ainda mais motivos para comemorar: o single "Like Crazy" alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100, tornando Jimin o primeiro solista sul-coreano a alcançar essa posição (Jung Kook's "Seven" feat. Latto alcançou o primeiro lugar em julho).

Outros dois membros do BTS - RM, 29 anos, e Jung Kook, 26 anos - também fazem participações no filme (além de J-Hope, 29 anos, e Suga, 30 anos, o grupo de sete membros inclui V, 27 anos, e Jin, 30 anos.) RM, o líder do grupo e um letrista consumado, comenta sobre a emoção das músicas de Jimin em uma cena, e Jung Kook, o vocalista principal, empresta sua voz para a faixa oculta do álbum, "Dear.ARMY", que é dedicada aos fãs.

Segundo a People, todos os sete membros lançaram projetos individuais desde que anunciaram em junho de 2022 que se concentrariam no trabalho solo e continuariam algumas atividades em grupo enquanto cumpriam o serviço militar.

Jin, J-Hope e Suga estão atualmente alistados, e os membros restantes compartilharam sua intenção de se alistar até o final deste ano. Jung Kook concluirá os lançamentos, com "Golden", em 3 de novembro.

O "Jimin's Production Diary" está agora disponível para streaming no Weverse.