Jennifer Lopez coloca mansão à venda por US$ 34 milhões; veja

Na segunda-feira (23/10), o jornal americano The Wall Street Journal divulgou que Jennifer Lopez está vendendo sua deslumbrante mansão em Bel-Air, em Los Angeles (EUA), por aproximadamente US$ 34 milhões. Esta cifra marca uma notável redução no preço, visto que a propriedade, situada em oito hectares de terreno, estava originalmente listada por US$42 milhões em fevereiro deste ano. Esse movimento de venda acontece seis meses após o casamento da cantora com o ator Ben Affleck.

000-120

Imagem: Instagram

Casa dos sonhos

A mansão em questão se estende por mais de 12 mil m² e foi listada pelo corretor de imóveis das estrelas Brett Lawyer, que já trabalhou com personalidades como Katy Perry e Madonna. O próprio corretor confirmou o valor atual da propriedade para a revista americana People.

Em um vídeo da imobiliária, compartilhado nas redes sociais, é possível realizar um tour pela mansão. Os destaques incluem uma luxuosa biblioteca, uma área de descanso e um cinema privativo. Uma casa de hóspedes pode ser usada como academia ou estúdio. A propriedade é protegida por grandes portões de madeira marrom e cercada por paisagens naturais, com plantas e flores ornamentais.

Detalhes de pedra e madeira adornam a casa, com uma área de estar que inclui um bar luxuoso e uma lareira, oferecendo uma vista deslumbrante para o terraço da propriedade.

A cozinha de chef da mansão é um espetáculo por si só, equipada com duas ilhas, salas para o café da manhã e uma clássica sala de jantar formal. Além da mansão principal, uma casa de hóspedes separada por um grande pátio proporciona um espaço adicional para visitantes.

Além de colocar sua mansão à venda, Jennifer Lopez e seu marido, Ben Affleck, estavam de olho em uma casa em Beverly Hills no valor de US$ 61 milhões, aproximadamente R$ 310 milhões. No entanto, a aquisição desse imóvel não foi tão simples quanto parece, segundo a Caras.

000-121

Imagem: Twitter

De acordo com o tabloide britânico The Sun, o casal estaria enfrentando uma dívida de US$20 milhões, equivalente a R$ 100 milhões. O preço inicial da mansão em Beverly Hills era de US$ 75 milhões, mas já chegou a custar US$ 135 milhões quando foi inicialmente colocada à venda, em 2018. A busca por uma nova residência luxuosa parece ser uma aventura financeira para a famosa cantora e atriz.