Filme da Netflix está aumentando a temperatura da semana devido ao seu conteúdo erótico

Um novo e emocionante drama chegou à Netflix e está aumentando a temperatura esta semana entre os espectadores.

A plataforma definitivamente não tem medo de subir de nível quando se trata de incluir conteúdo que prenda todos. Embora no seu catálogo possa encontrar um sem fim de filmes e séries românticas sobre amores bonitos e finais felizes, também existem títulos com conteúdos mais eróticos que não são exatamente adequados para toda a família.

Então se você curtiu produções como Sex/Life, 365 Days e, claro, 50 Tons de Cinza na Netflix, certamente você não vai querer perder O Lado Bom de Ser Traída, um novo filme em português que conta a história de uma mulher que abraça sua liberdade sexual.

O Lado Bom de Ser Traída Um filme erótico que está dando o que falar esta semana (Netflix)

Qual é o assunto de “O Lado Bom de Ser Traída”?

O Lado Bom de Ser Traída narra a história de Bárbara ‘Babi’, uma contadora que “descobre uma traição de seu noivo, nas vésperas do seu casamento, e decide empreender uma nova aventura na vida”.

O filme é baseado em um livro com o mesmo nome, de Sue Hecker, uma novela erótica brasileira.

Esta é uma das obras eróticas mais populares do Brasil. Segue uma mulher que descobre que o seu prometido a enganou na noite anterior ao casamento. Como resultado, decide embarcar numa nova aventura onde conhecerá um novo homem. No entanto, a sua nova relação também vem com novas e inesperadas complicações.

O filme da Netflix foi dirigido por Diego Freitas (Mis Muertos) e conta com a estrela Giovanna Lancellotti como Bárbara “Babi” Nucci, além de Bruno Montaleone, Leandro Lima, Camilla de Lucas e Micael.

Uma aventura quente

Babi é uma atraente jovem que poucos dias antes de seu casamento sonha em andar de moto pelas ruas noturnas de São Paulo, seguida por um apaixonado 'passeio' com um misterioso desconhecido que definitivamente não é seu noivo.

A jovem ignora o sonho, mas durante sua despedida de solteira, recebe um presente de um remetente desconhecido que contém fotografias de seu noivo, Caio, a enganando.

Descobriu-se que Caio teve uma amante nos últimos dois anos e Babi ficou com o coração partido até que ela decide que a vingança é a melhor ação. Enquanto ela assistia a uma audiência judicial sobre as práticas comerciais suspeitas de Caio, ela chamou a atenção de um "juiz atraente" chamado Marco, que lembrou-lhe o estranho de seu sonho.

“E definitivamente não há nada de inocente na atração entre Babi e Marco quando ela o encontra novamente em sua oficina, e novamente, quando Babi se junta ao clube de motociclistas de Marco, eles aceleram por pitorescas estradas costeiras e passam uma noite juntos que rivaliza com o sonho dela.”

A premissa de O Lado Bom de Ser Traída é divertir e (sobretudo) excitar os espectadores. Aviso que você vai ver muitas cenas explícitas na praia, num escritório ou em cima da mesa da sala de jantar, mas se você já viu outras produções da plataforma como Sex/Life, 365 Days e, claro,50 Tons de Cinza, não haverá nada que te assuste mais.