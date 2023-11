Você se lembra da criança de ‘O Som do Coração’? Esta é a aparência dele agora aos 31 anos

Freddie Highmore tinha 15 anos quando protagonizou 'O Som do Coração' (August Rush) | (Warner Bros. Entertainment)

No final de 2007, chegou aos cinemas O Som do Coração (August Rush), um filme dramático americano dirigido por Kirsten Sheridan que emocionou muitos com sua história emocionante.

O longa-metragem segue a história de Evan Taylor, uma criança de 11 anos abandonada em um orfanato após o seu nascimento que tem um talento excepcional musical herdado dos pais que nunca conheceu.

Devido à difícil vida que ele leva, ele decide fugir e dirige-se para Nova Iorque, onde se junta a uma banda musical de rua formada pelo perigoso Wizard, que o batiza como August Rush.

Ele só quer explorá-lo, especialmente quando o menor se revela como um prodígio musical. Mas Evan tentará usar seu talento para encontrar seus pais, ignorando que eles também o estão procurando.

Por trás do protagonista terno da trama, esteve impecável o talentoso e carismático ator britânico Freddie Highmore. Naquele tempo, tinha 15 anos e encantou a todos com suas habilidades de atuação.

Desde então, mais de 15 anos se passaram, nos quais o ator não parou de crescer como pessoa e profissional nos sets de filmagem e diante dos olhares da audiência.

O menino de O Som do Coração (August Rush)

Atualmente, Freddie Highmore se tornou um belo, talentoso e reconhecido ator de 31 anos de idade que continua imparável colhendo triunfos na tenaz indústria de Hollywood.

Após o seu trabalho em O Som do Coração (August Rush), o intérprete continuou encadeando papéis em projetos tanto para a televisão quanto para o cinema e recebendo prêmios por seu trabalho sem descuidar da sua educação.

No total, desde a última vez que ele interpretou Evan Taylor até o presente, ele participou do elenco principal de cerca de 17 filmes e aproximadamente quatro séries, de acordo com o IMDb.

Bates Motel (2013-2017) e The Good Doctor (2017-presente) são duas séries nas quais ele destacou-se como protagonista e o consolidou como um dos melhores atores da sua geração.

Por outro lado, nas telonas, alguns dos mais recentes longas-metragens em que ele participou incluem O Fantasma de Canterville (2023), Way Down (2021) e Quase Amigos (2016).

O versátil artista, que estreou em 1999, também tem incursionado na direção e produção nos últimos anos em produções nas quais participou, como o super-sucesso The Good Doctor.

Além de ator, Freddie também tem uma dupla graduação com honras em espanhol e árabe pela Universidade de Cambridge, uma instituição onde ele estudou entre 2010 e 2014.

Quanto à sua vida pessoal, o eterno August Rush está felizmente casado com uma mulher chamada Klarissa Munz. No entanto, ele é muito reservado e não compartilha detalhes de seu romance.

“Estou tão feliz quanto um britânico pode ser e agora estou casado com uma mulher maravilhosa. Então sim, eu me sinto muito feliz”, revelou no programa Jimmy Kimmel Live! em 2021.