The Crown: relembre o final da última temporada

A nova temporada de ‘The Crown’ será exibida na Netflix em novembro e promete destacar vários assuntos importantes nas telas! Da morte da princesa Diana até o casamento de Charles e Camilla: a nova fase também vai apresentar novos personagens para a trama, como a princesa queridinha da população britânica: Kate Middleton.

Mas, para não perder nenhum detalhe da linha temporal construída na série, é preciso revisitar todos os últimos acontecimentos da 5ª temporada da produção, já que também trouxe muitos assuntos diferentes a serem destrinchados como assunto nos próximos capítulos da série, que é considerada uma das mais caras de toda a plataforma de streaming.

Para ajudar, reunimos alguns acontecimentos que foram importantes na última temporada da produção para recordar tudo o que aconteceu. Confira para ficar por dentro:

Política britânica

A série explora a política britânica, com a derrota esmagadora de John Major nas eleições, que abriu caminho para Tony Blair. Ele, no fictício cenário da série, proclama um “novo amanhecer” e anuncia o governo do “Novo Trabalhismo”. Seu mandato de uma década, de 1997 a 2007, terá papel de destaque na próxima temporada.

A conversa com a Rainha Elizabeth deixa claro que eles têm visões distintas sobre o futuro da monarquia. Ao mesmo tempo, Charles questiona a tradição vitoriana da monarquia e expressa preocupação de que, se a instituição não se modernizar, perderá relevância.

“Annus Horribilis”

Um episódio importante da temporada apontou para o início do que a sexta temporada abordará. O relacionamento de Dodi Al Fayed com a americana Kelly Fisher é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Dodi Al Fayed e seu pai, Mohamed Al Fayed, foram apresentados aos espectadores no terceiro episódio.

A quinta temporada de ‘The Crown’ foi um pouco mais sombria em comparação às temporadas anteriores. O destaque foi o “annus horribilis” da Rainha Elizabeth, o confuso divórcio do Príncipe Charles e da Princesa Diana, e a relação do Príncipe Philip com uma amiga, Penny Knatchbull.

Relacionamento de Diana

A série também retrata o relacionamento entre a Princesa Diana e Dodi Al Fayed e as cenas deles desfrutando das férias juntos são apresentadas com otimismo e felicidade, contrastando com a tragédia que se desenrola em agosto de 1997, tema da primeira parte da última temporada.

A diretora Jessica Hobbs destaca o tema da relevância ao longo da temporada, desde a importância da rainha até as questões que questionam a relevância da monarquia como instituição.

A sexta temporada da série, que se inicia após esses eventos, promete continuar explorando o romance entre Dodi e Diana, bem como o esforço da Rainha Elizabeth para modernizar a monarquia e manter sua relevância.

“No final da temporada, questionaremos a relevância da própria instituição. Esse é realmente o arco”, disse Hobbs também para o Tudum.

‘The Crown’ continua fazendo sucesso com o público ao equilibrar elementos históricos e dramáticos, proporcionando uma visão intrigante da história recente do Reino Unido e da família real britânica.

Fonte: Aventuras na História

