Taylor e Travis compartilham momento íntimo à medida que a sorte da estrela pop continua

O romance entre a renomada estrela pop Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce continua a conquistar corações e manchetes. Desta vez, o casal foi flagrado de mãos dadas após a vitória dos Kansas City Chiefs sobre os Los Angeles Chargers no último domingo (22/10), de acordo com o Mirror.

Kelce teve uma atuação de destaque, contribuindo com 179 jardas e um touchdown, enquanto os Chiefs estendiam sua impressionante temporada para 6-1. Aos 34 anos, Kelce registrou mais de 100 jardas apenas no primeiro tempo, uma façanha que ele não repetia desde 2016.

O relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelce parece estar trazendo sorte inegável aos Chiefs. A cantora pop esteve presente em todos os jogos em que Kelce atuou e, até o momento, a equipe não conheceu a derrota em sua presença. Kelce, brincando, já a apelidou de "amuleto da sorte", enquanto amigos relatam que Taylor está se divertindo muito apoiando seu parceiro em campo.

Swift não apenas frequentou os jogos, mas também teve a oportunidade de conhecer a família de Kelce. Ela se encontrou com a mãe de Travis, Donna, durante as partidas e as fotos do casal juntos se tornaram comuns. O entusiasmo de Swift ao lado de Donna é evidente nas imagens capturadas durante os jogos.

Além disso, a cantora também teve a chance de conhecer o pai de Travis, Ed, uma experiência que Travis discutiu recentemente em seu podcast, 'New Heights', ao lado de seu irmão, Jason, que atua como centro no Philadelphia Eagles. Travis confessou que a ideia de sua namorada e seu pai conversarem era "aterrorizante", mas logo brincou dizendo que "se sentiu terrível por Taylor".

Jason acrescentou que, quando o pai começa a conversar com alguém e eles não conseguem ouvir a conversa, ninguém sabe onde a conversa pode levar. Brincadeiras à parte, os irmãos concordaram que têm "o melhor pai do mundo".

O sucesso nos jogos, a conexão com a família de Travis e a alegria de Taylor Swift ao torcer por seu amado tornaram essa história de amor entre a estrela pop e o astro da NFL um conto encantador e inesquecível para os fãs.