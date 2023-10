Ricardo Tozzi revela assédio de fãs no auge da carreira

Ricardo Tozzi, conhecido por seus papéis marcantes nas novelas "Insensato Coração" (2011) e "Cheias de Charme" (2012), na Globo, abriu o jogo sobre os desafios e assédio que enfrentou durante seu auge, na década de 2010. O ator, que conquistou notoriedade nacional na época, compartilhou situações desconfortáveis em que era alvo de assédio por parte dos fãs.

Enfrentando assédio constante, Tozzi relatou: "quando chegava no aeroporto, as pessoas me agarravam, enfiavam a mão na minha calça, levantavam a minha camisa, era uma loucura. Tanto é que quando ia fazer alguns trabalhos que tinha que chegar por aeroportos distintos no Brasil, esperava no banheiro até o motorista aparecer", revelou em entrevista ao Mais Novela.

Além das situações de assédio, Tozzi relembrou os perrengues diários que enfrentava para interpretar os papéis de Fabian e Inácio na trama das "Empreguetes". "Era um pânico, porque todo dia de manhã – meu horário era marcado antes das meninas – tinha que colar 18 faixas de cabelo loiro na minha cabeça com cola cirúrgica", compartilhou o ator.

Ao explicar a necessidade de usar essa técnica, Tozzi revelou: "senão, quando o Fabian ia fazer os shows, eu suava e todos os cabelos caíam no chão, então foi colado com uma cola que só descolava com o anti-cola no final do dia. Peruca não funcionou".

Tozzi destacou o desafio de fazer os dois personagens parecerem autênticos: "o desafio dessa novela era os dois caras parecerem de verdade, não podia parecer um meio que de mentira. Tinha que criar uma aparência de verdade para o Fabian, e quem paga o pato é o ator", concluiu.

Esse relato sincero de Ricardo Tozzi revela o lado complexo e desafiador da vida de um ator famoso, que, apesar de alcançar grande sucesso, teve que lidar com o assédio e desafios para manter sua autenticidade no mundo da atuação, conclui o Observatório dos Famosos.