Mick Jagger teria transado com mais de 4 mil mulheres

O lendário músico Mick Jagger, dos Rolling Stones, conhecido por ser uma das maiores estrelas do rock, tem sido destaque nas manchetes não apenas por sua música, mas também por seus relacionamentos amorosos ao longo de décadas. O músico de 80 anos já foi casado duas vezes, tem oito filhos e, de acordo com seu biógrafo, estima-se que ele já tenha se relacionado com cerca de 4 mil mulheres.

Parece que Mick se estabilizou desde que conheceu sua namorada de longa data, Melanie Hamrick, de 36 anos - com quem ele supostamente ficou noivo no início deste ano e com quem tem seu oitavo filho, Deveraux, de 6 anos.

Com o lançamento do novo álbum da banda, "Hackney Diamonds," damos uma olhada nos romances selvagens de Mick e em seus relacionamentos anteriores ao longo dos anos com a matéria do The Mirror.

Christopher Andersen, autor da biografia de Mick, afirmou em 2021 que estima que Mick já tenha se relacionado com cerca de 4 mil mulheres "ao longo de sua vida".

Mick se casou com sua primeira esposa, Bianca Perez Mora Macias, em 1971, e eles ficaram juntos por sete anos, antes de se divorciarem. No ano seguinte, ele propôs à supermodelo Jerry Hall, com quem teve uma cerimônia de casamento não oficial em Bali, Indonésia, em 1990, que posteriormente foi anulada. Mick tem filhos com Bianca, Jerry e sua atual noiva Melanie, bem como com a atriz Marsha Hunt e a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.

Os relacionamentos

Este ano, a cantora Dana Gillespie compartilhou detalhes de seu romance com o icônico astro nos anos 1970. Ela afirmou que eles se divertiram juntos, mas insistiu que "nada foi sério" em seu relacionamento. Dana conheceu Mick quando estava com David Bowie e sua então esposa Angie Bowie, com quem ela já admitiu ter tido um ménage à trois.

Em 2022, a cantora soul PP Arnold admitiu ter tido um ménage à trois com Mick, relembrando como costumavam dividir a cama com sua então namorada Marianne Faithfull.

Em seu livro "Soul Survivor: A Autobiografia", a cantora soul disse que "não era uma groupie, era uma artista, e estava escolhendo com quem queria se relacionar".

Rae Dawn Chong revelou anteriormente seu romance com Mick, que supostamente ocorreu quando ela tinha apenas 15 anos, mas ela enfatizou que "ele não fez nada de errado". Ela descreveu o relacionamento como "uma coisa que aconteceu" e afirmou que não a traumatizou, mas sim a empoderou.

Este verão, Mick e Melanie, que têm uma diferença de idade de 44 anos, despertaram especulações sobre seu noivado quando Melanie foi vista usando um "anel de promessa" em seu dedo de noivado. Amigos disseram que a ex-bailarina - que conheceu Mick em 2014 - admitiu que eles estão noivos.

Quanto a planos futuros de casamento, ela disse: "não sei. Sou do tipo que vive o momento, então quem sabe".

A vida amorosa agitada de Mick Jagger continua sendo um tópico de interesse e fascínio para seus fãs e seguidores. O músico icônico parece não perder o ritmo quando se trata de romance e aventuras amorosas.