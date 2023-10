Madonna surpreende fãs com aspecto jovem em nova turnê

A sensação pop Madonna tem conquistado o palco ao iniciar sua aguardada turnê mundial Celebration. Mesmo encantando o público com seu extenso catálogo de sucessos, é sua aparência jovem que tem deixado os fãs e as redes sociais em empolgados, de acordo com o Mirror.

Com 65 anos, Madonna tem enfrentado persistentes rumores sobre possíveis procedimentos estéticos para manter sua aparência jovem. No entanto, os fãs em Londres, onde a turnê teve início, ficaram cativados pela aparência notavelmente fresca e vibrante da cantora.

As redes sociais explodiram com admiração pela aparência de Madonna, com um fã exclamando: "Madonna parece que nunca fez nada em seu rosto, uau", enquanto outro elogia sua presença de palco que desafia a idade, afirmando: "Madonna tem 65 anos e ainda supera as jovens estrelas do pop".

Embora Madonna não tenha abordado diretamente a especulação sobre seus possíveis aprimoramentos, ela zombou de tais relatos de forma brincalhona no passado.

No início deste ano, após sua aparição distinta no Grammy Awards, ela recorreu às redes sociais, dizendo: "veja como estou fofa agora que o inchaço da cirurgia desapareceu. Rs".

Em uma resposta mais franca e desafiadora, Madonna abordou a questão do etarismo e misoginia. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu: "mais uma vez, estou no foco do etarismo e da misoginia que permeiam o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de puni-las se continuarem sendo determinadas, trabalhadoras e aventureiras".

A turnê atual de Madonna havia sido originalmente programada para começar em julho, mas foi adiada devido à sua hospitalização por uma infecção bacteriana. Abordando o susto com sua saúde durante um de seus shows em Londres, ela revelou: "eu não achava que sobreviveria. Nem meus filhos; por isso, acordei com todos eles ao meu redor. Esqueci cinco dias da minha vida - ou da minha morte. Mas os anjos me protegeram. Se você quer saber meu segredo, como sobrevivi, pensei: 'tenho que estar lá para meus filhos. Tenho que superar por eles".

Madonna continua a deslumbrar os fãs enquanto leva sua turnê Celebration ao redor do mundo, com apresentações programadas até abril de 2024. Enquanto a especulação sobre sua aparência jovem persiste, uma coisa é certa: a Rainha do Pop continua a reinar suprema no palco e fora dele.