Jada e Will Smith criticados por circo em torno de casamento

Jada Pinkett e Will Smith, em um passado não tão distante, eram considerados o casal mais poderoso de Hollywood. Agora, alguns fãs afirmam que eles se tornaram apenas irritantes.

Primeiramente, há os intermináveis rumores de divórcio, que o casal vem afastando há anos - apenas para Pinkett revelar recentemente, talvez por coincidência, no meio de uma turnê de promoção de seu livro, que havia, de fato, motivo para essas especulações.

E agora, todos sabemos que a escritora de "Worthy" e a estrela de "Um Maluco no Pedaço" estão separados há sete anos. No entanto, não espere que esse casal excêntrico siga o caminho de um divórcio legal.

Na verdade, eles nos fazem acreditar que a autora de um livro de revelações e o perturbador da noite do Oscar estão caminhando para uma "parceria de vida" saudável - palavras deles - e talvez até voltem a viver na mesma casa, levantou o New York Post.

Fãs

Não é de se surpreender que os fãs pareçam cansados de tentar acompanhar as peripécias desse casal, como demonstrado pela resposta ao surpreendente apoio de Will a Jada em sua parada de turnê do livro em Baltimore na noite de quarta-feira.

"Eu acho que ele está indo junto com o barco?", escreveu um espectador no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

"Tem que vender esses livros. Dinheiro, dinheiro, dinheiro", disse outro, representando a alegação online de que Jada só diz a verdade quando envolve dinheiro.

"Estamos cansados de vocês", declarou alguém.

"Sinto falta dele sendo um cara durão", disse um terceiro sobre a estrela de "Homens de Preto".

Diversas especulações

Outros fãs afirmaram que Will demonstrou apoio à atriz de "Magic Mike" porque "ela deve ter algo sobre ele e é muito ruim".

"Que vergonha? ele está faminto por atenção ou apenas é um homem?", outro fã se perguntou.

"Os dois precisam apenas sumir", alguém desejou, enquanto outro escreveu: "Temos que seguir em frente com esses dois".

"Pelo amor de Deus, sumam!", implorou um último fã.

O casal se casou em 1997 após dois anos de namoro e tem dois filhos, Willow, 22, e Jaden, 25. Will também tem um filho, Trey, 30, com sua ex-esposa Sheree Zampino.