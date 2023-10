Britney desfila vestido caseiro apesar de "quase desastre"

Britney Spears, a icônica cantora de "Stronger," compartilhou em seu Instagram um feito inusitado: desfilar um vestido caseiro branco com detalhes em renda, mesmo após um quase desastre de guarda-roupa. Ela admitiu aos seus seguidores: "quebrou."

No vídeo, Spears modelou a criação branca, destacando-se uma saia justa e uma blusa transparente com babados nos ombros e renda no busto. Ela completou o visual com saltos nude de bico fino e deixou seu cabelo loiro comprido solto na frente do rosto. Optou por uma maquiagem minimalista para o desfile improvisado na frente de uma árvore de Natal.

Ao som da música "I Like It" de Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, a cantora de "Gimme More" desfilou com o delicado vestido branco. No entanto, a estrela de "Crossroads" quase não pôde usar o minivestido feito em casa. Durante os vídeos compartilhados, Spears parecia estar segurando o vestido atrás de si.

Na legenda, Britney explicou: "clássico!!! Ele quebrou nas costas enquanto eu estava gravando!!!". Ela ainda surpreendeu ao revelar: "fiz esse vestido sozinha!!! Sem mentira!!!", e continuou, "mas eu não sou perfeita 🙈🙈!!!". E, brincando, perguntou: "será que é cedo demais para uma árvore de Natal 🎄😉😉😉???".

Os fãs ficaram encantados em ver a cantora de "Sometimes" provando que é uma verdadeira artista em quatro áreas (cantora, atriz, dançarina e costureira), elogiando seu estilo. Uma conta de fãs no Twitter escreveu: "Britney Spears está fabulosa em seu novo vestido caseiro".

A cantora de "Toxic" tem chamado a atenção com as revelações de seu tão aguardado livro de memórias, "The Woman in Me." No entanto, a vencedora do Grammy parece não se importar e continua a dançar, com ou sem problemas de guarda-roupa, conclui Page Six.