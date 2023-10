Após supostas agressões à ex, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronuncia: “foi absolvido em 2021″ Imagem: reprodução redes sociais

Após vir à tona supostas agressões contra a ex-companheira, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronunciou nas redes sociais.

Segundo informações, o ator estaria respondendo no Ministério Público por agressão e injúria, após ter supostamente violentado fisicamente Aline Kryktine, mãe de sua filha, Cecília, de oito anos, e a ofendido com xingamentos.

Por meio de texto e vídeo, o ator, deu mais detalhes sobre o ocorrido, com sua assessoria jurídica informando que Ricardo foi absolvido há dois anos.

Um trecho do texto, publicado no Instagram, diz:

“Gostaria de informar, diante das novas notícias veiculadas recentemente sobre o ator Ricardo Vianna, que o artista foi absolvido em 2021 de todas as acusações relacionadas a possíveis alegações de agressão a sua ex-companheira. O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021, a qual já está devidamente transitada em julgado, sendo total irresponsabilidade por parte da imprensa voltar com esse assunto sem a devida apuração dos fatos”.

A publicação ainda pede que “[...] Em consideração à justiça e à precisão, atualizem qualquer notícia ou artigo relacionado ao caso de Ricardo Vianna para refletir esta nova informação. Acreditamos que é importante que o público esteja ciente da decisão do tribunal e das circunstâncias que levaram à absolvição de nosso cliente”.

Após supostas agressões à ex, Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, se pronuncia: “foi absolvido em 2021″ Imagem: reprodução Instagram (@ricardovianna)

Vianna também publicou um vídeo na rede social sobre a suposta agressão. Veja:

Ricardo Vianna, apontado pela própria Lexa como seu novo romance, se pronunciou por texto e vídeo falando sobre supostas agressões à sua ex.#RicardoVianna #Lexa pic.twitter.com/qOXaGsllLY — Blog Mattheus Cerqueira (@blogmattheusC) October 23, 2023

Veja fotos e vídeos de Lexa, que se separou de MC Guimê recentemente, ao lado de Ricardo Vianna:

Lexa e seu boy, Ricardo Vianna, em novas fotos pic.twitter.com/3HWqICusMt — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 23, 2023

Lexa e Ricardo Vianna assumidos no show da Daniela Mercury



🎥 Revista Caras pic.twitter.com/rticpgA02X — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 23, 2023

