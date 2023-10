A Fazenda: Sheherazade vs. Jenny; jornalista pede ‘tribunal público’ do reality

Rachel Sheherazade está em alta, principalmente depois de não se calar sobre sua expulsão de A Fazenda 15. Em uma live, a famosa jornalista, que alcançou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que sua saída foi injusta e também que sofreu assédio dentro do reality show.

Aos fãs, a famosa chegou a dizer que depois da briga, Jenny Miranda, atual fazendeira do programa , também deveria deixar de concorrer ao prêmio: “Se era para me expulsar, a Jenny Miranda também deveria estar fora”.

Sheherazade voltou a afirmar no Instagram que a influenciadora digital é uma pessoa agressiva: “Ela tentou contra a minha integridade e tentativa de agressão é inadmissível em um reality show”, detonou a jornalista.

Durante a live, que aconteceu depois de sua participação no Hora do Faro, Rachel deixou no ar que Jenny deveria enfrentar o “tribunal popular”, ou seja, quanto mais rápido deveria ser colocada na roça: “O lugar dela é aqui fora, lidando com as consequências das atitudes dela”.

A ex-peoa de A Fazenda 15 disse que Miranda deve lidar cara a cara com o público que acompanha o reality show rural e falar abertamente sobre as suas atitudes dentro do confinamento: “Ela tem que colher as consequências de suas atitudes. Por que só eu? Fica o questionamento”, continuou Rachel Sheherazade.

Expulsa, ex-peoa arruma outra solução

A controvérsia em torno da saída de Sheherazade de A Fazenda, que ocorreu depois de uma discussão acalorada, também segue em alta no Twitter e nos bastidores do programa, que já perdeu alguns patrocinadores.

Mas, a jornalista criou uma estratégia que pode melhorar as coisas na Record TV. Segundo ela, o público poderia decidir sobre o seu retorno e até o de Cariúcha, que foi eliminada com grande rejeição do público.

Rachel argumentou que isso seria a forma mais justa de resolver a controvérsia, e até mesmo aventurou a ideia de uma enquete no site do programa.

