A Fazenda: Rachel Sheherazade declara preferência por pessoas humildes após briga

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 ainda repercute na web. Mas, durante uma conversa com Lucas Selfie, a famosa falou sobre a sua postura dentro do reality show rural e destacou que não é bajuladora de poderosos.

Segundo ela, o ensinamento da mãe foi levado à risca durante o confinamento: “Eu nunca gostei de estar ao lado do poder, eu sempre fui do contra. Tinha o chapéu do fazendeiro, eu tratava do mesmo jeito”, contou a jornalista.

A Fazenda 15: Rachel diz que Jenny Miranda deveria ir ao ‘tribunal público’ do reality rural (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Conselho das famosas: A simples frase de Dira Paes pode mudar o rumo do casamento

“Minha mãe sempre disse que as pessoas humildes são aquelas que mais precisam do nosso abraço, do nosso respeito, porque geralmente elas são desrespeitadas. Pela própria sociedade elas são atropeladas, então, elas merecem mais a nossa atenção, respeito e carinho”, enfatizou a ex-peoa.

Entenda o ensinamento da mãe da famosa

Na entrevista, depois que deixou A Fazenda 15, Rachel disse que tudo que aprendeu foi com a mãe,que vem de uma origem simples: “Eu gosto de pessoas humildes, eu me sinto bem com elas, isso é da minha natureza. Minha mãe é muito humilde e minha família também e a gente sabe o que é ser atropelado pela vida”.

Ao longo da vida, Sheherazade destacou que a postura da matriarca sempre foi levada em seus pensamentos, mesmo em outros projetos e emissoras: “No meu trabalho eram as pessoas que eu mais gostava de estar, seja com a camareira, com a pessoa do lixo, a pessoa que fazia a limpeza, o cabeleireiro. Eram as pessoas que eu mais abraçava”.

“Eu nunca gostei de bajular poderosas. Seja na minha vida aqui fora ou na minha vida lá dentro. Eu gosto das pessoas humildes.”, disse a famosa, que movimentou as redes sociais desde que foi expulsa do reality show.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Sheherazade vs. Jenny; jornalista pede ‘tribunal público’ do reality