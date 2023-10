3 celebridades brasileiras que não comem carne: você é capaz de descobrir?

Em busca de uma vida mais saudável, muitas celebridades brasileiras viram na alimentação vegetariana o caminho e, entre o glamour dos programas de TV, dos shows e de tudo que o showbiz proporciona, há quem deixe bem claro que não consome carne, seja branca ou vermelha. Há também quem tenha decidido ir mais fundo e viver uma vida vegana, que vai além da alimentação.

Confira abaixo a lista com 3 estrelas que mudaram a alimentação e o estilo de vida. Há também usam as redes sociais para falar sobre o assunto e influenciar os seus milhares de seguidores.

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel é uma das celebridades brasileiras que mais fala sobre o mundo vegan (Reprodução/Instagram)

A rainha dos baixinhos é uma das principais celebridades brasileiras quando o assunto é ser vegan. Mesmo fora da TV, Meneghel movimenta milhões de pessoas e, por meio do Instagram, mostra como mantém uma vida sem carne.

Apaixonada pelos animais e pela natureza, a famosa apresentadora também mostra toda sua dedicação com o veganismo e busca, pelo story ou em ações publicitárias, falar sobre bem-estar.

Junno Andrade

Junno mostra no Instagram como é viver sem carne (Reprodução/Instagram)

Ainda falando sobre a família de Xuxa Meneghel, o ator Junno Andrade, que é namorado da rainha dos baixinhos e também esteve no programa Dancing Brasil, da Record TV, também segue uma alimentação sem carne.

Em suas redes sociais, o famoso posta fotos de alimentos e pratos veganos. Em uma legenda, o marido de Xuxa chegou até a movimentar os fãs ao escrever: “Não haverá sangue, medo, dor e nem remorso em nossas refeições, nos alimentarmos de amor e respeito aos animais”.

Junior Lima

Irmão de Sandy, Junior Lima também é um dos brasileiros mais conhecidos quando o assunto é alimentação sem carne (Reprodução/Instagram)

O irmão de Sandy deixou a carne no passado. Em 2022, o músico falou à Glamour quando mudou sua alimentação: “Faz 7 anos que escolhi o vegetarianismo, galera. E de lá pra cá vejo que tem muita confusão sobre o assunto”, declarou ele.

Segundo a estrela brasileira, a decisão aconteceu durante o período de estudo. Junior Lima ainda a “falta de opção” com uma dieta livre de carne: “Há muitos pratos deliciosos e a carne não faz falta. Mas o principal motivo para me tornar vegetariano foi pelo fato de não querer contribuir com uma indústria que considero antiética com os animais e que é responsável por grandes problemas ambientais”.

