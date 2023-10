Whitney Houston lidera eleição da melhor música do mundo

A lista de "Melhores Músicas Pop de Todos os Tempos", da revista norte-americana Billboard, foi recentemente divulgada, e o resultado está gerando grande entusiasmo entre os fãs de música pop em todo o mundo. A primeira colocação foi conquistada por uma das vozes mais lendárias da história da música: Whitney Houston e sua inesquecível canção "I Wanna Dance With Somebody."

A votação foi acirrada, e a Billboard elogiou não apenas o alcance vocal de Whitney, mas também a paixão inegável que ela colocou na música.

No topo

A música "I Wanna Dance With Somebody," lançada em 1987, conquistou o coração de milhões de pessoas em todo o mundo e continua a ser uma faixa icônica que transcende gerações.

Whitney Houston, falecida em 2012, ainda é lembrada como uma das maiores artistas de todos os tempos, e esta eleição só reforça seu lugar de destaque na história da música pop, segundo a Metrópoles.

A lista das melhores músicas pop de todos os tempos, compilada pela Billboard, não se limitou apenas ao vencedor. Aqui estão as 10 principais músicas pop que conquistaram um lugar na lista:

I Wanna Dance With Somebody ? Whitney Houston Dancing Queen ? ABBA My Girl ? The Temptations I Want it That Way ? Backstreet Boys Since U Been Gone ? Kelly Clarkson Like a Prayer ? Madonna Billie Jean ? Michael Jackson Call Me Maybe ? Carly Rae Jepsen California Love ? 2Pac feat. Dr. Dre I Want to Hold Your Hand ? The Beatles

A eleição da Billboard é um testemunho do impacto duradouro e da influência dessas músicas na cultura pop global. Essas faixas continuam a ser apreciadas por gerações e gerações, e a eleição da "Melhor Música Pop do Mundo" é uma celebração do legado musical que todos esses artistas deixaram para trás.