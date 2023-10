Viúva de Erasmo Carlos rebate críticas ao seu processo de luto

Desde a perda de Erasmo Carlos, em novembro de 2022, Fernanda Esteves, a viúva do renomado cantor brasileiro, tem recorrido às redes sociais para compartilhar sua dolorosa jornada de luto.

Na quarta-feira (18/10), a pedagoga usou sua plataforma no Instagram para lembrar momentos preciosos com o marido e, ao mesmo tempo, enfrentar as críticas de alguns internautas que a pressionaram a "superar" a morte do artista, segundo artigo veiculado pelo Metrópoles.

Com profunda emoção, Fernanda escreveu em sua postagem: "tem um ano que a gente começava a lutar pela sua vida, e tem um ano que refaço o caminho e me pergunto onde falhei para que você precisasse estar ali naquele 17 de outubro. Hoje tem um ano que eu me propus a dar a minha vida pela sua, qualquer coisa que não me deixasse te ver partir".

A viúva continuou, descrevendo como revisitou lugares especiais e realizou atividades que costumavam fazer juntos, tudo na tentativa de manter viva a memória de Erasmo. Ela compartilhou seus sentimentos e angústias, dizendo: "tudo está como era antigamente para todos, para alguns até melhor, para mim, nem sei? Não sei o que sou, o que ficou. Ainda estou sentada no mesmo chão, olhando para o mesmo nada e pensando, pensando e pensando. Eu choro, me contorço, berro, silencio, algumas vezes até rio? Falo com você, te peço, te espero, te prometo, te cultuo, te honro, me consumo? Um dia vou te encontrar. E hoje tem um ano da jornada de 36 dias mais assustadora da minha vida e que levou a sua. Vou te amar para sempre, me espera".

Nos comentários, Fernanda recebeu apoio de muitos internautas, mas também teve que enfrentar críticas. Uma seguidora apontou a diferença de idade entre Fernanda e Erasmo, sugerindo que ele "esperou 40 anos" para que ela nascesse. Em resposta, Fernanda defendeu seu amor por Erasmo e a autenticidade de seu relacionamento.

Fernanda concluiu: "ainda deixo os comentários da minha página abertos porque sei que é importante para bastante gente, muitas pessoas passam também por um processo de luto, e tomei como missão proteger e alertar para que todos briguem por seus períodos inevitáveis de luto, inclusive se prevenindo de comentários como esse seu. Se eu não tinha nascido, ele não esperou nada, querida. Nos conhecemos, nos apaixonamos e vivemos nossa história de amor? Como se ele morrer não fosse ruim o bastante. Importa-me lá como o mundo é? Até porque você deve ter criado o mundo, né? Cheia de regras e recomendações aí? Que chatice!".