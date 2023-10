Sinatra: um pedido de desculpas emocionante no leito de morte

Tina Sinatra, aos 75 anos, relembra um momento comovente na vida de seu pai, Frank Sinatra, que ocorreu nos dias que antecederam a sua morte. O lendário cantor, conhecido por viver a vida do seu jeito, fez um pedido de desculpas à filha, Tina, que ecoou por décadas.

000-78

Imagem: Twitter

Pedido

Frank Sinatra, apelidado de "Pombo" por Tina, deixou a família quando ela tinha apenas 7 meses de idade, deixando sua mãe Nancy Barbato para criar seus irmãos mais velhos. Embora ele tenha mantido contato, Frank era "fisicamente distante". Sua morte, em 1998, deixou Tina com seus próprios sentimentos de arrependimento.

"Papai sofreu uma culpa terrível", lembra Tina. "Tive uma conversa com ele perto do fim e ele me disse que estava arrependido. Eu falei: 'pai, faz muito tempo. Deixar a mãe foi há tanto tempo' e ele apenas disse: 'acho que te machuquei mais porque você era tão jovem'".

O relacionamento tenso de Tina com a quarta esposa de Frank, Barbara Marx, levou a um ano de silêncio entre pai e filha. Tina confessa que se arrepende desse período e aconselha as pessoas a aproveitarem ao máximo o tempo com seus pais.

000-79

Imagem: Instagram

Tina encontrou uma maneira de se reconectar com seus pais através de Sinatra The Musical, uma releitura dos primeiros anos da carreira de seu pai com mais de 20 de suas lendárias canções. A produção, que estreou recentemente no Birmingham Rep, ajudou Tina a lidar com suas emoções.

O musical destaca a vida de Frank Sinatra, incluindo seu triângulo amoroso com a primeira esposa, Nancy, e a sereia Ava Gardner. O ator da Broadway Matt Doyle interpreta o papel principal e usa suas próprias lutas com a saúde mental para dar vida ao personagem.

Uma mulher no comando

Tina escolheu Kathleen Marshall como diretora do musical, reconhecendo a influência das mulheres na vida de seu pai. A produção também aborda as conexões mafiosas de Frank, mas destaca a importância de Ava Gardner em sua carreira.

Apesar do relacionamento tumultuado com Ava, os dois permaneceram amigos até a morte dela, em 1990. Tina tem boas lembranças da "outra mulher" na vida de seu pai, relatou o Mirror.

Frank Sinatra e Ava Gardner, 1950 pic.twitter.com/PZzImlTS0K — Chico Pinto I Pai do João (@ChicoPinto16) March 15, 2022

Tina Sinatra, que agora administra a propriedade da família, enfatiza a importância de manter relacionamentos familiares próximos e genuínos, independentemente de desafios passados.

Ela lembra com carinho a vida de "realeza de Hollywood" que ela vivenciou como filha de Frank Sinatra, com noites ao redor do piano com Nat King Cole e amizades com nomes como Marilyn Monroe e Judy Garland.

O legado de Frank Sinatra continua a emocionar e inspirar, e seu amor pela música permanece no coração daqueles que o conheceram e apreciaram sua arte.