Shakira responde a Bad Bunny: "vamos faturar juntos"

Shakira, uma das cantoras mais icônicas da América Latina, utilizou sua influência nas redes sociais para responder a uma indireta feita por Bad Bunny. O rapper porto-riquenho, em uma faixa de seu novo álbum, referenciou a canção da colombiana, desencadeando uma troca de palavras online, segundo a Metropóles.

Imagem: Instagram

No início deste ano, Shakira lançou um projeto musical que incluiu uma música onde ela proclamou que "as mulheres já não choram, as mulheres faturam". A letra da canção foi interpretada por muitos como uma referência ao seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué.

Imagem: Instagram

Bad Bunny, conhecido por suas letras provocadoras e estilo único, não perdeu a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto. Em sua faixa "Los Pits", ele incluiu versos que dizem: "coelhinho mau lá em cima, eles têm que se acostumar. Agora os homens choram, sim, mas sem parar de faturar". Ficou claro que a referência à música de Shakira estava lá.

A resposta de Shakira não demorou a chegar. Nas redes sociais, a cantora colombiana escreveu: "vamos faturar juntos, então". Sua resposta, cheia de confiança e espírito empreendedor, rapidamente se espalhou pela internet, gerando debates entre os fãs e a mídia.

Até o momento, Bad Bunny não se pronunciou sobre a mensagem de Shakira. A troca de palavras entre os dois artistas está deixando os fãs ansiosos para ver se essa interação online se traduzirá em uma colaboração musical no futuro.

A resposta rápida e segura de Shakira à referência de Bad Bunny demonstra o poder das redes sociais na construção de narrativas e no engajamento dos fãs. Essa interação entre estrelas da música também ressalta como a música é capaz de transcender fronteiras e criar conexões entre artistas de diferentes gêneros e origens. Os fãs agora aguardam ansiosamente para ver o desenrolar dessa história nas próximas semanas.