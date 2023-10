Sabrina Sato arrasa na Itália ao mostrar cenário viral perfeito; descubra qual

As aventuras de Sabrina Sato pela Itália continuam e a famosa revelou aos fãs que neste domingo (22) vai conhecer as belezas do Lago di Braies, um dos destinos mais deslumbrantes do país europeu.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a mãe de Zoe aparece em uma sequência onde filma as estradas italianas e também se aventura ao entrar no lago, que é um dos refúgios naturais do destino.

Na legenda, a famosa escreveu: “O Lago di Braies é um dos lagos mais bonitos da Itália! A paisagem parece que foi pintada a mão. Um lugar para fotos incríveis, piqueniques e passeios em barcos. Demais, né?”.

Mas, enquanto os fãs curtem os bastidores das gravações para o Fantástico, muitos aproveitaram para comentar e elogiar Sabrina, que foi chamada de “maravilhosa” e “linda”.

Ainda nos comentários do Instagram, uma fãs de Sato aproveitou para falar que um dos seus sonhos é conhecer a Itália e o post deixou ela ainda com mais vontade: “Meu sonho é conhecer a Itália, olha isso que lugar incrível. Eu estou amando o Essa Eu Quero Ver’”.

Há também aqueles que esperam que o quadro de Sabrina Sato no Fantástico não desapareça: “Estou esperando uma 2ª temporada”, escreveu uma pessoa. Já outro seguidor disse que a apresentadora é “excelente em tudo que faz”.

Sabrina Sato sensualiza aos 34 anos

No último fim de semana, a apresentadora chamou a atenção de seus seguidores ao posar de maiô em uma piscina de borda infinita na Itália. Até dona Kika, mãe da famosa, comentou na publicação.

Aos 34 anos, a celebridade brasileira compartilhou em suas redes sociais a imagem que fez a avó de Zoe sair do “anonimato”. De surpresa, ela foi uma das primeiras a comentar sobre o momento e deixou claro que gostaria de comprar a casa onde ela estava.

