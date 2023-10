Remake de Renascer: descubra o dia extato da estreia da adaptação em 2024

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

Remake de Renascer: Atriz Camila Morgado assume personagem de Maria Fernanda Cândido (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: descubra os confrontos podem salvar a audiência

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que também começa no início do ano. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

As gravações seguem na Bahia

As filmagens no destino começaram no dia 09 de outubro, quando parte do elenco principal começou a rodar cenas externas, com viagem do elenco para Ilhéus. Parte da equipe da novela também viajou para captar imagens na mesma fazenda usada como locação na primeira versão, em 1993.

Remake de Renascer: Juliana Paes foge das comparações com Fernanda Montenegro (Reprodução/Instagram)

As gravações na cidade cenográfica, montada no Rio de Janeiro, dentro dos estúdios da emissora, começam em breve. Segundo o planejamento, no próximo dia 13 de novembro, o local recebe os primeiros profissionais técnicos e atores para rodar algumas cenas. Já dentro dos estúdios os trabalhos começam a partir de 27 do mesmo mês.

Com o remake de Renascer começando no dia 22 de janeiro do próximo ano, a previsão da TV Globo é encerrar as filmagens no dia 24 de agosto de 2024, 13 dias antes do último capítulo da novela ir ao ar.

Escrita por Bruno Luperi, o remake conta com Juliana Paes, Vladimir Brichta, Irandhir Santos, Antonio Calloni, Rodrigo Simas, Renan Monte, Marcello Melo Jr., Camila Morgado, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: revelada a razão de Cariúcha explodir web e dizer ‘acabo com tudo’