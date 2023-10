Os novos segredos da Mona Lisa descobertos por cientistas

A Mona Lisa, uma famosa obra-prima de Leonardo da Vinci, continua a intrigar o mundo com seu sorriso enigmático e sua técnica artística inovadora. Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta fascinante que revela um dos segredos por trás dessa pintura, diz Mega Curioso.

Em um estudo publicado no "Journal of the American Chemical Society", pesquisadores liderados por Victor Gonzalez, um químico do CNRS da França, examinaram minuciosamente a composição química da Mona Lisa, usando raios X para analisar uma pequena partícula da pintura. O que eles encontraram lança luz sobre a mente curiosa e experimental de Leonardo da Vinci.

A descoberta mais surpreendente foi a composição química da camada base de tinta da Mona Lisa. Ao contrário de outras obras da época, a camada base desta pintura apresentou uma assinatura química única.

Os cientistas identificaram a presença de um composto raro chamado plumbonacrite, um subproduto do óxido de chumbo. Isso sugere que Da Vinci utilizou pó de óxido de chumbo para espessar e acelerar a secagem da tinta, uma técnica até então desconhecida e apenas suposta por historiadores da arte.

Essa descoberta não apenas revela a genialidade técnica de Da Vinci, mas também confirma seu espírito experimental. Leonardo da Vinci era conhecido por sua curiosidade insaciável e inovação, e essa disposição para explorar novas técnicas é o que torna sua arte intemporal e moderna.

Além disso, a presença do plumbonacrite na Mona Lisa sugere que essa técnica pode ter sido transmitida ao longo dos séculos. Outro mestre da pintura, Rembrandt, do século XVII, também pode ter utilizado uma receita semelhante, indicando uma transmissão possível de conhecimento entre os artistas renomados.

Apesar dessas descobertas emocionantes, ainda há muito a ser vendido sobre as técnicas de pintura e os segredos das obras-primas de Da Vinci e de outros mestres da arte. À medida que a tecnologia avança, continuaremos a desvendar os mistérios por trás dessas criações icônicas, enriquecendo assim nossa compreensão da história da arte e do legado deixado por gênios como Leonardo da Vinci.