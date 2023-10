"Minha pequenininha": Ludmilla e Alcione unem vozes na vinheta do Carnaval Globeleza 2024

Uma emocionante colaboração musical está prestes a encantar os corações dos brasileiros no Carnaval Globeleza de 2024. A Globo anunciou nesta semana que Ludmilla e Alcione unirão suas vozes para dar vida à tão esperada vinheta do carnaval do próximo ano. A notícia foi revelada durante o "Globo Upfront", um evento especial organizado pela emissora para apresentar suas novidades para 2024, diz O Dia.

Jorge Aragão

A música, que promete capturar a essência vibrante e alegre do carnaval brasileiro, foi composta por Jorge Aragão e José Franco, especialmente para uma emissora. Alcione, visivelmente empolgada com a colaboração, referiu-se carinhosamente a Ludmilla como "minha pequenininha" e expressou sua confiança de que o público vai se apaixonar pela canção.

Por sua vez, Ludmilla expressou sua emoção, destacando a honra de cantar ao lado de uma lenda como Alcione e a importância sentimental que essa música tem para ela, relembrando os carnavais de sua infância em família.

TV Globo anuncia que Ludmilla e Alcione cantarão a vinheta do Carnaval Globeleza 2024. pic.twitter.com/JBfNweB0IN — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 20, 2023

A parceria rapidamente tomou conta das redes sociais, com fãs de ambas as artistas antecipando com entusiasmo essa novidade colaboração única. Ludmilla também coincide com bastidores da gravação em seu perfil no Instagram, acrescentando ainda mais expectativa para o lançamento oficial.

Com esta parceria inédita entre Ludmilla e Alcione, a Globo promete uma vinheta de Carnaval verdadeiramente adequada para 2024, unindo duas gerações de talento musical brasileiro.

Os fãs aguardam ansiosos por uma celebração musical que promete marcar época e podem ficar na memória dos espectadores durante todo o período carnavalesco.