Escrito nas Estrelas: relembre a novela da Globo que desvendou o sobrenatural

O primeiro motivo para acompanhar novamente a saga de Escrito nas Estrelas é que a novela de Elizabeth Jhin foi um dos grandes sucessos da TV Globo em 2010, conquistando uma audiência de milhões para a emissora carioca.

Além disso, a produção, que é original de 2010, conquistou o público ao unir dois assuntos: espiritualidade e genética, que chamam a atenção dos brasileiros. No centro disso, está o personagem Daniel (Jayme Matarazzo), que morre tragicamente em um acidente.

Mas, o jovem não desaparece de Escrito nas Estrelas, já que ele começa a acompanhar tudo que acontece com os demais personagens do plano espiritual, descobrindo até que Viviane (Nathalia Dill), sua paixão na Terra, pretende gerar um filho seu a partir de seu sêmen que foi congelado.

Cena da novela Escrito nas Estrelas, que falava sobre espiritualidade (Reprodução/Globo)

A partir disso, o protagonista da novela espírita tenta mudar o rumo daquilo que acontece , inclusive o relacionamento de Ricardo (Humberto Martins), seu pai, e sua amada, que vivem um romance depois da sua morte.

Escrito nas Estrelas: Personagem principal morre nos primeiros capítulos da novela da Globo (Reprodução/Globo)

Enquanto o protagonista da novela da Globo tenta controlar tudo do plano espiritual, na Terra a personagem principal de Escrito nas Estrelas precisa aprender a escapar das ameaças feitas por Gilmar (Alexandre Nero), que sabe tudo sobre o seu passado, incluindo os podres, e da vilã Beatriz (Débora Falabella), que está de olho no dinheiro de Ricardo e também deseja ser a mãe do filho de Daniel.

Com nomes conhecidos, como Marcelo Faria, Carol Castro, Marina Ruy Barbosa, Gisele Fróes, Antonio Calloni, Carlos Vereza, Suzana Faini, Carolina Kasting, Walderez de Barros, Jandira Martini, Othon Bastos, Bel Kutner, José Rubens Chachá, entre outros famosos, a novela Escrito nas Estrelas está sendo reprisada no Canal Viva, , às 15h30, com reexibição às 23h45, após 13 anos.

