Britney Spears admite que estava "muito bêbada" quando se casou com Jason Alexander

Britney Spears está lançando sua altamente aguardada memória intitulada "The Woman in Me", na qual ela detalha a história embriagada por trás de seu infame casamento de 55 horas com seu amigo de infância Jason Alexander.

Na memória, Spears relata que ela e Alexander decidiram se casar em 2004 após uma noite de bebedeira juntos em Las Vegas. Ela afirma: "ele e eu ficamos muito bêbados. Não lembro nada daquela noite, mas pelo que consegui reunir, ficamos pelo quarto do hotel e ficamos acordados até tarde assistindo a filmes? então tivemos a brilhante ideia de ir até a Little White Chapel às 3h30".

A ganhadora do Grammy também confirmou que ela e Alexander se casaram porque estavam "entediados", não porque estavam profundamente apaixonados. Ela esclarece: "as pessoas me perguntaram se eu o amava. Para ser clara: ele e eu não estávamos apaixonados. Eu estava honestamente muito bêbada - e, provavelmente, em um sentido mais geral naquela época da minha vida, muito entediada".

Relação e família

Embora a Princesa do Pop tenha admitido que não levou o casamento "a sério" desde o início, sua família o fez e fez questão de mostrar o quanto ficaram desapontados quando a notícia de seus votos veio a público, levantou a Page Six.

Spears relembra: "eles transformaram algo inofensivo em algo muito maior do que era. Todos têm uma perspectiva diferente sobre isso, mas eu não levei isso a sério. Pensei que um casamento de brincadeira em Vegas era algo que as pessoas poderiam fazer como uma piada".

Ela continua: "então minha família veio e agiu como se eu tivesse começado a Terceira Guerra Mundial. Chorei o tempo todo que estive em Las Vegas".

Spears também escreve que a raiva de sua família com a situação a fez perceber o quanto eles queriam controlá-la. "Percebi: algo sobre eu estar sob o controle deles e não ter uma conexão mais forte com outra pessoa se tornou muito, muito importante para eles", ela reflete.

Claro, o casamento foi anulado antes de Spears e Alexander seguirem caminhos separados. No entanto, ele tentou interromper o casamento da estrela pop em 2022 com seu agora ex-marido Sam Asghari e foi posteriormente acusado de invasão agravada, perseguição e agressão.

Alexander anteriormente deu sua versão dos eventos sobre seu casamento espontâneo com a cantora de "Stronger" em uma entrevista de 2012 à ABC News. Ele afirmou que Spears o levou a Vegas em seu jato particular e negou que fosse um "chamado de bunda". "Foi apenas, sabe, um amigo pedindo a um amigo para fazer uma viagem", explicou.

Drogas e tédio envolvido

Alexander, que foi preso em agosto por perseguição, também afirmou que Spears teve a grande ideia de se casar depois que eles "usaram drogas" juntos. "Ela simplesmente me perguntou. Ela disse: 'bem, vamos nos casar.' E eu disse: 'claro. Você sabe, vamos fazer isso'", ele lembrou. Embora a cantora da música "Toxic" tenha negado sentimentos sérios entre o casal, Alexander afirmou que estava absolutamente apaixonado.

"Eu fui com meus sentimentos", ele recordou. "Eu estava apaixonado por ela? Sinto que ela sentia a mesma coisa". Ele acrescentou que assinou os papéis de anulação apenas porque achava que poderiam se reconciliar.

Claro, Spears seguiu em frente e casou com Kevin Federline apenas meses depois de ter se casado com Alexander. Eles tiveram dois filhos, Sean Preston e Jayden James, antes de se separarem, em 2007. A cantora se casou com Asghari em junho de 2022, depois de cinco anos de namoro. Ele entrou com o pedido de divórcio em agosto deste ano.

A memória de Spears está programada para ser lançada em 24 de outubro. No livro, ela também discute sua tutela e o suposto aborto que teve enquanto namorava Justin Timberlake.