A Fazenda: revelada a razão de Cariúcha explodir web e dizer ‘acabo com tudo’

Cariúcha sai de A Fazenda, mas o reality show não sai dela. Desta vez, a funkeira foi alvo de críticas de Sônia Abrão, que chegou a dizer que o atrito de Jojo Todynho nas redes sociais deveria ter sido expulsa do programa.

Mas, a famosa não perdeu tempo e viralizou com uma resposta explosiva para apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV!: “Me deixe em paz Sônia Abrão. Me deixa em paz, se não eu acabo com tudo. Você larga o meu anjo da guarda, larga o meu anjo da guarda, se não eu acabo com tudo”, começou ela.

Em seguida, Cariúcha falou que admirava o trabalho da jornalista, mas tudo acabou depois dela declarar que a funkeira deveria ter deixado o reality show como Rachel, que foi expulsa do confinamento ao agredir Jenny Miranda.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Famoso declara que ‘Sheherazade deixou todos em 2º plano’; saiba qual!

“Está falando o meu nome aí e nem no reality eu estou hoje. Falando que eu deveria ser expulsa? Eu só grito, eu nunca agredi ninguém, nunca bati em ninguém, eu nunca fui pra cima ou toquei em ninguém, por isso que eu não fui expulsa”, declarou a ex-peoa.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade brigou com Jenny Miranda (Reprodução/PlayPlus)

Em outro trecho do vídeo, ex-A Fazenda 15 disse que a famosa jornalista deveria lavar a boca para falar o seu nome: “Eu te admirava como uma grande jornalista, mas lave a sua boca…eu nunca agredi ninguém. Engraçado, você não estava falando nada de A Fazenda, não queria falar nada, não queria roda de fofoca com o nome de A Fazenda, da Rede Record. Como agora você sabe de tudo?”.

Vale destacar que o conflito das famosas começou depois que Rachel Sheherazade deixou A Fazenda 15, na última quinta-feira, quando arrumou um grande conflito com Jenny Miranda e, segundo a produção do reality show rural, acabou infringindo uma das principais regras: não agredir os participantes!

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: descubra os confrontos podem salvar a audiência