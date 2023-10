‘Wish: o Poder dos Desejos’: animação da Disney ganha novo trailer e pôster; vai assistir?

A nova produção da Walt Disney Animation Studios, ‘Wish: O Poder dos Desejos’ estreia exclusivamente nos cinemas em 4 de janeiro, trazendo uma nova narrativa e personagens diferentes. Além disso, o longa conta com sete canções originais escritas pela cantora e compositora indicada ao Grammy, Julia Michaels e pelo produtor, compositor e músico vencedor do Grammy Benjamin Rice.

Nesta quinta-feira (20), o estúdio compartilhou o trailer oficial da produção, além de um pôster do longa. Vale lembrar que a The Walt Disney Company comemora 100 anos esta semana, com storytellings mágicos, reunião de personagens e muito mais.

O novo trailer de ‘Wish’ apresenta a cantora e atriz Ariana DeBose cantando uma música presente na trilha sonora, ‘This Wish’, além de muitos efeitos mágicos. Além disso, um pôster oficial da animação também foi divulgado. A produção estreia exclusivamente nos cinemas em 4 de janeiro de 2024.

Confira o pôster:

Leia mais:

Trailer oficial e sinopse

“Wish: O Poder Dos Desejos, do Walt Disney Animation Studios, recebe o público no Reino Mágico de Rosas, onde Asha, uma jovem e espirituosa sonhadora, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável, o Rei Magnífico, soberano de Rosas, para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.”

Assista ao trailer da canção:

As vozes presentes em sua versão em inglês são de Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como o Rei Magnífico e Alan Tudyk como Valentino, a cabra favorita de Asha. O vencedor do Oscar, Chris Buck (FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE; FROZEN 2) e Fawn Veerasunthorn (RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO) são os responsáveis pela direção do longa.

A produção conta com Peter Del Vecho (FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE; FROZEN 2) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (ENCANTO). Jennifer Lee (FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE; FROZEN 2) é a produtora executiva, além de ser responsável pelo roteiro ao lado de Allison Moore (Night Sky, Manhunt).