Separação ‘secreta’: ganhadora do Oscar afirma estar separada há 6 anos

Meryl Streep anunciou estar separada do marido há 6 anos. (Reprodução / Twitter)

E a recente onda de separações que passou pelo Brasil pode ter atingido as estrelas de Hollywood. Depois de Jada Pinkett revelar estar secretamente separada de Will Smith há 7 anos, outra estrela revelou que seu casamento chegou ao fim há anos.

Conforme publicado pela Revista Monet, a atriz vencedora do Oscar, Meryl Streep, revelou que seu casamento com Don Gummer, que durava 45 anos, chegou ao fim.

No entanto, assim como Will e Jada, a atriz revelou que a relação terminou há mais de seis anos, porém somente agora os dois decidiram levar suas vidas de forma “separada”.

A informação foi confirmada por um porta-voz da atriz e confirmou que os dois estão “separados há mais de 6 anos e, embora sempre cuidem um do outro, escolheram ter vidas separadas”.

O casamento de Meryl e Don aconteceu em 1978, e juntos eles são pais de Henry, Mamie, Grace e Louisa Jacobson.

História de décadas

Segundo informações, o ex-casal foi apresentado pelo irmão da atriz no ano de 1978, mesmo ano em que se casaram apenas seis meses após o falecimento de John Cazale, ex-noivo da atriz que faleceu em decorrência de um câncer de pulmão.

Após a perda do companheiro, a atriz precisou se mudar do apartamento que dividia com o noivo, e acabou recebendo ajuda e apoio de seu irmão e de Gummer, amigo dele.

Com a proximidade, Don permitiu que Meryl sublocasse seu apartamento em Nova York enquanto ele estava fora da cidade, e deste relacionamento entre proprietário e locatário nasceu uma grande amizade que se transformou em um relacionamento de décadas.

