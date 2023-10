Rachel é expulsa de "A Fazenda 15": equipe emite comunicado

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do programa "A Fazenda 15" após um incidente que a envolveu em uma agressão contra a colega participante Jenny Miranda.

A decisão drástica da produção da Record TV em relação à expulsão de Rachel surpreendeu a todos os espectadores e fãs do reality show. O incidente que culminou na expulsão ocorreu quando Rachel aparentemente apertou a boca de Jenny em meio a uma acalorada discussão.

🚨🚨AGORA: RecordTV mostra o momento em que Rachel Sheherazade se defende da Jenny na área dos animais. #EliminaçãoAFazenda #AFazenda15 #AFazenda

DEFESA NÃO E AGRESSÃO pic.twitter.com/jzGfsonKeY — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 20, 2023

Logo após a expulsão de Rachel, sua equipe emitiu um comunicado oficial nas redes sociais da jornalista, visando esclarecer o ocorrido e expressar sua posição.

No comunicado, a equipe informou que a produção da Record TV havia tomado a decisão de expulsá-la do programa, mas sem fornecer detalhes adicionais sobre o incidente. No entanto, prometeram manter o público informado assim que mais informações estivessem disponíveis.

"A produção da Record TV acabou de informar que Rachel, infelizmente, foi expulsa de 'A Fazenda 15'. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo, manteremos vocês informados", diz a nota oficial.

O incidente que levou à agressão de Jenny teve início quando Rachel se recusou a realizar as tarefas que lhe foram designadas por Jenny. A recusa resultou em uma troca de palavras ríspidas, com Rachel questionando a importância da colega no contexto do programa.

A situação escalou quando Rachel, em um momento de tensão, apertou a boca de Jenny. A jornalista teria, posteriormente, confessado o incidente aos demais participantes da casa.

A expulsão de Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15" continua a gerar discussões acaloradas nas redes sociais e entre os telespectadores, enquanto a produção do programa busca manter a integridade do reality show e a segurança de seus participantes. Mais detalhes sobre o incidente e suas repercussões aguardam esclarecimentos futuros, conclui o Observatório dos Famosos.