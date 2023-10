Polêmica de plágio: Juliette e Duda Beat acusadas de copiarem "AmarElo", de Emicida

Juliette, a vencedora do Big Brother Brasil 2021, e a cantora Duda Beat surpreenderam os fãs com o lançamento da faixa colaborativa intitulada "Magia Amarela" na madrugada desta quarta-feira (18/10). No entanto, o entusiasmo logo deu lugar a uma polêmica surpreendente. As cantoras foram acusadas de supostamente plagiarem "AmarElo", uma famosa canção do renomado rapper Emicida.

Segundo o Observatório de Famosos, a semelhança entre as músicas vai além do título, que destaca a cor amarela em ambas. Elementos da identidade visual, como fonte, cor e vitrais, também levantaram suspeitas de que "Magia Amarela" possa ter se inspirado em "AmarElo". Além disso, a conexão entre as palavras amor e elo, presentes nos versos, é outra semelhança que não passou despercebida.

Em uma live no Instagram, Evandro Fióti, diretor, produtor, compositor e irmão de Emicida, expressou publicamente sua acusação de plágio. Ele afirmou: "a gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o prêmio que a gente ganhou acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?".

Fióti também mencionou que a colaboração de Juliette e Duda Beat envolve questões contratuais com uma marca famosa. No entanto, ele não revelou o nome da marca, mas explicou que as negociações não foram bem-sucedidas devido a questões relacionadas ao cronograma, prazos e finanças.

Essas acusações geraram um intenso debate nas redes sociais, com fãs e seguidores de ambas as partes se envolvendo na discussão. Muitos pedem uma análise mais aprofundada das músicas em questão para determinar se o plágio realmente ocorreu. O plágio na indústria da música é uma questão séria e pode ter consequências legais significativas.