Planos de natal de Harry e Meghan Markle revelados: notícias tristes para Charles

Parece que o Príncipe Harry e Meghan Markle não passarão um Natal real este ano, e seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, podem perder um grande gesto, de acordo com um especialista real.

Relatos sugerem que Harry está interessado em adquirir uma propriedade no Reino Unido agora que ele e sua esposa não têm mais acesso à Frogmore Cottage, na propriedade de Windsor, após terem devolvido as chaves.

Havia rumores de que Harry poderia optar por uma propriedade particular que compraria, em vez de depender de seu pai, o Rei Charles, para providenciar um local.

No entanto, a historiadora e especialista real Dra. Tessa Dunlop acredita que qualquer aquisição de uma residência no Reino Unido ou um retorno do casal Sussex ao país é muito improvável. Com o Natal se aproximando rapidamente, parece que as crianças do casal perderão um grande evento.

Expectativas diferentes

Tessa disse ao Mirror: "o Natal está chegando e queremos que Meghan e Harry tragam um pouco da tensão transatlântica para a marca Windsor. No entanto, não crie muitas expectativas, assim como Harry não compareceu a Balmoral neste verão, é improvável que ele visite Sandringham. Longe de comprar um apartamento de luxo perto de Londres, parece que o Rei Charles não terá o abraço de Natal de seus netos ausentes".

Desde sua mudança para a Califórnia, há mais de três anos, Harry fez apenas visitas esporádicas ao Reino Unido e está atualmente envolvido em uma batalha legal com o Ministério do Interior britânico sobre sua segurança quando está em seu país natal.

Tessa acrescentou: "dizem que os Sussex estão procurando casas na região de Londres. Apesar de seu pai possuir mais casas do que podemos contar, Harry não parece estar considerando retornar à propriedade de seu pai. A aposta é que o casal comprará sua própria propriedade, alimentada pela nostalgia de Harry. No entanto, a subcorrente em muitos rumores sobre os Sussex é a tensão no casamento. Meghan está muito bem na Califórnia com suas celebridades, seu novo agente e seu retorno pendente como influenciadora. Mas Harry, frequentemente, é visto parecendo bem deslocado".

Segurança e negócios

Tessa também destacou que tanto Harry quanto Meghan são obcecados por sua segurança, o que agora precisariam pagar no Reino Unido. Ela levanta a questão de se é o público britânico que sente falta de Harry e gostaria de vê-lo mais em seu país de origem.

Ela concluiu: "suas visitas ao Reino Unido em 2023 incluíram uma batalha legal cara com a imprensa britânica, um momento discreto de sua coroação e um evento de caridade pré-Invictus Games na Alemanha. Estas não são ações de alguém que está prestes a procurar uma casa no Reino Unido. Tenho certeza de que Harry gostaria de ter um refúgio em Londres (afinal, é sua cidade natal), mas não faz sentido para os Sussex obcecados por segurança investir em uma propriedade privada quando podem ficar com parentes na propriedade de Windsor ou em um dos palácios de Londres, onde a segurança está disponível sob demanda. Na verdade, somos nós, o público britânico, que sente falta de Harry. Vamos encarar, esse novo duque e duquesa mais discretos, que mantêm suas vidas privadas nos Estados Unidos e aparecem ocasionalmente para fazer boas ações, são um pouco entediantes".

Este ano, parece que a família Sussex passará o Natal em um cenário diferente, mas seu futuro ainda permanece em aberto.