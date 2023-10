Pink revela o motivo que a fez cancelar show no Canadá

Pink compartilhou com seus fãs a razão por trás do cancelamento de shows em sua turnê Trustfall. A cantora revelou que uma infecção respiratória a forçou a tomar essa difícil decisão.

Em um comunicado postado no Instagram na noite de quinta-feira (19/10), Pink expressou sua tristeza ao informar que um diagnóstico de infecção respiratória, rotulada anteriormente como "questões médicas da família", a impossibilitou de se apresentar nos shows em Vancouver (Canadá), que estavam programados para sexta-feira e sábado.

"Live Nation está trabalhando em novas datas para reagendar os shows", afirmou Pink em sua declaração. "Estou ansiosa para me apresentar em Vancouver e proporcionar um espetáculo incrível para todos".

Turnê e desapontamento

A cantora iniciou sua turnê Trustfall nos Estados Unidos em 12 de outubro, após sua série de shows de verão no Carnival de 2023. No entanto, problemas de saúde têm afetado sua programação, como o cancelamento de seu show em Arlington, Texas, em setembro, devido a uma "grave infecção sinusal".

Em uma publicação anterior no Instagram, Pink expressou seu desapontamento e pediu desculpas aos fãs pelos inconvenientes causados. Felizmente, ela anunciou uma nova data para o show em novembro.

Este ano, os shows de Pink têm sido marcados por eventos incomuns, como quando um fã jogou as cinzas de sua mãe no palco e quando outra fã entrou em trabalho de parto durante a apresentação.

A vencedora do Grammy também emocionou os fãs ao trazer sua filha de 12 anos, Willow, para se juntar a ela no palco na abertura da turnê Summer Carnival de 2023, como levantou a Page Six.