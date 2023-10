Motorista que atropelou Kayky Brito: "sinto algo muito frio"

O motorista que atropelou Kayky Brito, Diones da Silva, fez um desabafo ao tentar contato com o ator recentemente, após ele sair do hospital. Em conversa com o colunista Kadu Brandão, do iG Gente, o trabalhador de aplicativo comentou que se sentiu ignorado pelo famoso.

Conforme informações do site, a família de Kayky Brito estaria o blindando após o acidente e evitando um encontro com Diones. O motorista então relatou que não teve resposta em um vídeo e em mensagens na rede social que enviou para o artista, segundo a Revista Caras.

"Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo", falou sobre a postura do irmão de Sthefany Brito.

Reações

Recentemente, Diones reagiu ao ver Kayky Brito postando seu primeiro vídeo após deixar o hospital. Nos últimos dias, o motorista compartilhou com os internautas a conquista de um novo carro para trabalhar após ser ajudado por uma vaquinha online.

O motorista Diones participou do programa Encontro, da Globo, e relembrou como foi o acidente quando atropelou o ator Kayky Brito no dia 2 de setembro. Ele contou que ainda lida com o trauma e não conseguiu voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Inclusive, a esposa dele contou qual foi a frase marcante que ouviu do marido após o acidente.

Ela disse que Diones ligou para ela logo depois do ocorrido e acompanhou tudo de perto. "Eu acompanhei desde o momento que aconteceu. Ele logo me ligou, eu fui acionar o seguro, ligar para a polícia. Foi um atropelo de ações tentando ajudá-lo. Logo a gente viu que estava tudo certo. Eu lembro da frase que ele falou: 'eu vivi um filme de terror'".

"Eu tive uma paz para a gente agir. Aquele acidente não era para morte. Era tipo um despertar, uma história contada para a gente ter moderação na vida, ter responsabilidade, ele chamou para ele aquele momento. Ele se posicionou como motorista e cumpriu todas as regras. E resultou em ele poder compartilhar o amor de Deus e o amor ao próximo", afirmou ela.

Então, Diones contou que ainda não consegue dormir direito e está enfrentando as consequências do trauma. "Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador. Era a minha última corrida, eu estava próximo ao destino para deixar a pessoa. De repente eu só vejo uma pessoa vindo correndo na pista. Ele veio de encontro, eu joguei para a direita e não teve como fazer muita coisa. Clamei Jesus amado, e fiquei preocupado com a pessoa. Eu não sabia quem era a pessoa, depois que eu chamei o socorro que me falaram que era o Kayky. O socorro veio rápido, não demoraram muito não", relembrou ele.