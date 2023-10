Jojo Todynho comenta sobre expulsão de Sheherazade do programa "A Fazenda 15"

Nesta quinta-feira (19/10), Jojo Todynho usou suas redes sociais para expressar sua surpresa e descontentamento com a expulsão de Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15", depois de um tumultuado confronto com Jenny Miranda. A cantora não economizou palavras ao comentar o ocorrido, afirmando: "tô indignada. Só o André (Gonçalves) pra salvar."

Jojo revelou ao Metrópoles que a confusão aconteceu durante uma reunião de condomínio organizada por Luiza Ambiel, na qual Raíssa Barbosa estava envolvida. A cantora explicou: "hoje veio aquela cena toda, da reunião de condomínio que a Luiza Ambiel fez e se eu, Jakeline, Mariano e Lipe não segurasse a Raíssa (Barbosa), o negócio ia ficar louco. Ela ia querer fazer graça, a gente ia se meter e todo mundo ia ser expulso naquele dia".

Sem mencionar nomes, Jojo Todynho deixou claro seu descontentamento, alfinetando uma das participantes: "mas é isso, a porta do inferno tá aqui, abertinha. Só esperando um cair na cilada. Ainda vem uns enviados, Deus me livre! Mas aí você vê o que as pessoas fazem por causa de dinheiro. Por conta de dinheiro, elas atravessam os outros. Estão nem aí, não têm empatia nenhuma. Tudo por causa de dinheiro, que trabalhando se ganha muito mais".

Após a saída de Sheherazade, Jojo revelou que agora torcerá por André Gonçalves: "a vida é isso aí. Ou armam cilada pra gente cair ou a gente mesmo é dono da própria cilada".

Jojo finalizou seu desabafo com uma mensagem direta para Rachel Sheherazade: "mas não tem problema não, vem ser feliz aqui fora Rachel". No início da temporada de "A Fazenda", Jojo havia demonstrado apoio à jornalista, declarando: "Rachel é maravilhosa. Estou adorando".

Logo após as declarações, os internautas apontaram que Jojo Todynho fez uma indireta a Jenny Miranda ao associar "porta do inferno" a "enviados," já que não escondia sua simpatia por Rachel Sheherazade. A polêmica está lançada e o público acompanhará de perto os desdobramentos deste embate virtual em "A Fazenda 15".