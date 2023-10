Flávia Alessandra encerra contrato de 34 anos com Globo

A atriz Flávia Alessandra surpreendeu seus fãs ao encerrar um contrato de 34 anos com a Globo e revelar seu próximo projeto profissional, que a unirá a seu marido, o apresentador Otaviano Costa. A notícia foi compartilhada pela própria artista em suas redes sociais, marcando o início de uma nova fase em sua carreira.

Flávia Alessandra, uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, fechou um capítulo de longa data em sua carreira, deixando para trás uma sólida trajetória na Globo.

Em um vídeo emocionante compartilhado nas redes sociais, a atriz anunciou o fim de seu contrato de 34 anos com a emissora e sua entrada no mundo do streaming, assinando com a Amazon Prime.

Mas o anúncio não para por aí. Flávia também revelou que se unirá a seu marido, Otaviano Costa, em um novo projeto, o Temptation Island.

Temptation Island

A atriz de 47 anos, conhecida por suas atuações memoráveis em diversas novelas e programas da Globo, fez o anúncio de seu novo projeto com entusiasmo. O programa Temptation Island será uma parceria com seu marido Otaviano Costa e será transmitido pela Amazon Prime.

Flávia compartilhou que as gravações estão programadas para começar já neste mês, marcando o início de uma nova aventura profissional e pessoal ao lado de seu esposo.

Flávia Alessandra desempenhou um papel fundamental na indústria televisiva durante sua longa associação com a Globo. Sua atuação em novelas icônicas, como "Alma Gêmea" e "Salve-se Quem Puder", a transformou em uma das atrizes mais respeitadas do Brasil.

A atriz expressou sua gratidão pela emissora, deixando as portas abertas para futuros projetos em conjunto. Sua decisão de explorar novos horizontes na Amazon Prime reflete a crescente influência do streaming no cenário do entretenimento.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa, que recentemente comemoraram o aniversário de 13 anos de sua filha, Olívia Costa, com uma festa neon e balada, estão ansiosos para esta nova etapa de suas carreiras e para a oportunidade de trabalhar juntos no Temptation Island.

Os fãs da atriz e do apresentador têm muito a aguardar, pois eles embarcam em uma nova jornada na Amazon Prime, prometendo entretenimento de alta qualidade.