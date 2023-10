Britney Spears revela relação com Colin Farrell em novo livro

Britney Spears, a icônica estrela pop, lança luz sobre seu relacionamento apaixonado e tumultuado com o ator Colin Farrell em um trecho de seu aguardado livro de memórias, "The Woman in Me", que chega às prateleiras no dia 24 de outubro, diz Page Six.

No trecho revelado, Spears descreveu um encontro ardente com Farrell em 2002, quando ele estava filmando o thriller de ação "SWAT". O encontro começou de forma casual, organizado por um amigo promotor de clube, mas rapidamente se transformou com ambos completamente envolvidos um com o outro.

O relacionamento com Farrell aconteceu logo após seu rompimento com Justin Timberlake, mas Spears ainda não havia superado completamente o cantor. Ela admite ter sentido vulnerável e não curada durante esse período. Farrell, por sua vez, afirmou publicamente que eles eram apenas amigos, mas Spears revelou que, por um breve momento, pensou que poderia haver algo mais entre eles.

Além das revelações sobre seu romance com Farrell, Spears também compartilha momentos difíceis de sua vida amorosa, incluindo o ponto com Timberlake. Ela descreve a dor de ser abandonada por Timberlake, que terminou o relacionamento de três anos por mensagem de texto enquanto ela estava em Louisiana.

A cantora também fala sobre um aborto que fez em 2000, após engravidar de Timberlake, uma decisão difícil que a assombra até hoje.

O livro de memórias de Spears oferece uma visão íntima de sua vida pessoal e relacionamentos, revelando suas vulnerabilidades e lutas. A história apaixonada com Farrell é apenas um dos muitos aspectos explorados neste relato sincero e revelador.

Ao compartilhar suas experiências, Spears oferece aos leitores uma perspectiva única sobre sua jornada emocional e a complexidade de seus relacionamentos.