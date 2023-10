Após declarações de Danielle Winits saiba por onde anda Jônatas Faro, pai do filho mais novo da atriz

Recentemente a atriz Danille Winits chamou atenção ao publicar uma foto ao lado de seu ex-marido, André Gonçalves, e seu filho Guy, de 12 anos, fruto do relacionamento com o ator Jônatas Faro.

Na ocasião, Dani fez questão de exaltar a relação entre Guy e André, mas acabou causando uma série de polêmicas ao mencionar uma questão envolvendo a paternidade do filho caçula.

Conforme publicado pelo O Tempo, confira as declarações da atriz:

“Não costumo falar do amor desses dois por aqui. Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta. Existia algo de cura em repartir isso com vocês. O que ainda faltava partilhar talvez por esse dia eu aguardava.

“Vocês dois desde o início eu espiava... Teve de presente pintinho, pipa, papagaio, um Atari do nada rsrs, banho de chuva também, mas sempre com sol pela estrada. As famosas aulas de inglês para ele sem você falar sequer uma palavra... Mesmo de longe por vezes na labuta do teatro e do cinema pela minha caminhada era você que desde os cinco anos dele ali por mim estava. Mal sabia eu, que com ele você também se transformava.

Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada... Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava. Te amamos André. Campeão de nossa trilha iluminada”.

Leia também: Separação de Danielle Winits e André Gonçalves: atriz fala sobre a vida atual

Por onde anda Jônatas Faro?

Após Danielle Winits afirmar ser mãe solo do filho caçula, a internet quis saber por onde anda Jônatas Faro, pai do menino.

O relacionamento entre Dani e Jônatas chegou ao fim em março de 2011, após um ano de duração. Neste período, o ator seguia participando ativamente de produções televisivas, e permaneceu na Globo até o ano de 2016, quando participou do programa “Vai que cola”, no Multishow.

Sucesso em trabalhos como “Malhação” e a novela “Cheias de Charme”, Jônatas agora leva uma vida diferente.

Segundo informações do O Globo, o ator, que agora tem 36 anos, se mantêm ativo nas redes sociais onde compartilha fotos de paisagens, de práticas esportivas, imagens com mensagens e fotos com o filho.

Um dos últimos trabalhos de destaque de Jônatas como ator foi interpretando o personagem Fiyero, no musical Wicked, em 2016.