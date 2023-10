A Fazenda: Famoso declara que ‘Sheherazade deixou todos em 2º plano’; saiba qual!

Britto Jr. não se calou diante da expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15. Em mais um vídeo polêmico, que circula no TikTok, ex-comandante do reality show rural detonou a direção e deu o seu ponto de vista sobre a retirada da jornalista do confinamento.

Sem dosar as palavras, o ex-Globo disse que a colega de produção chegou com tudo no programa e fez aquilo que era inimaginável por todos que trabalham por lá: “A produção se arrependeu de tê-la convidado, porque a Rachel Sheherazade roubou a cena. Ninguém esperava!”, começou o famoso.

Em seguida, Britto Jr, que comandou as primeiras temporadas de A Fazenda, afirmou que a ex-âncora do SBT foi apagando cada um que estava lá, incluindo Rodrigo Carelli, que comanda o reality: “Ela deixou todos em segundo plano, inclusive a própria apresentadora do programa e principalmente o dono, quer dizer o diretor”.

Sem medo de represálias, o ex-contratado da Record TV, que atualmente trabalha nas redes sociais, apontou que Carelli acha que pode comandar tudo que acontece em A Fazenda, nem que seja mexendo alguns pauzinhos: “Em sua megalomania, esse diretor acha que ele é o todo poderoso. Ele escolhe quem entra, quem fica e quem sai. Tudo é claro, na base da manipulação psicológica dos participantes”, afirmou o jornalista.

A primeira declaração de Sheherazade

Expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade não se calou depois da briga que aconteceu na última quinta-feira (19) com a influenciadora digital Jenny Miranda. Fora do reality show, a jornalista publicou um vídeo direcionado aos fãs e apoiadores de sua entrada no programa de Adriane Galisteu.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade foi a primeira famosa expulsa do reality show (Reprodução/Instagram)

“Oi gente, eu faço questão de vir aqui apenas para agradecer a cada um de vocês que fez questão de tirar um tempinho para me ligar, mandar mensagem ou gravar uma mensagem, para postar algo”, começou a famosa.

Vista como uma das principais famosas que poderiam chegar na final de A Fazenda, Rachel não comentou sobre a briga dentro da sede e nem por qual motivo deixou o programa da Record TV, mas agradeceu: “Eu estou aqui para agradecer os meus amigos, seguidores, meus apoiadores, admiradores e familiares. Vocês não têm preço…é ser especial na vida de outra pessoa”.

