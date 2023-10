TikTokers Lunden e Olivia se casam em cerimônia atemporal: "nos encaixamos tão bem"

Lunden Stallings e Olivia Bennett, conhecidas como Lunden & Olivia no TikTok, oficializaram sua união em uma cerimônia deslumbrante no último sábado. O casamento, que aconteceu na histórica Naylor Hall, em Roswell, Geórgia (EUA), reuniu 150 amigos e familiares para celebrar o amor dessas duas estrelas das redes sociais.

As noivas, ambas com 26 anos, são famosas por seus vídeos sobre moda, um dia em suas vidas e planejamento de casamentos. Antes do casamento tão aguardado, elas conversaram com a revista People sobre o que mais as empolgava.

"Estamos muito animadas, como duas mulheres, por experimentar o 'grande momento da noiva' uma da outra", disse Olivia Bennett sobre o primeiro olhar, a parte do casamento que mais as entusiasmava.

Lunden Stallings foi a primeira a caminhar pelos degraus de Naylor Hall, usando um elegante vestido branco Safiyaa, calçando sapatos Sarah Flint e um véu estilo gaiola de Ann-Marie Faulkner, além de usar o véu longo de sua irmã como "algo emprestado".

Logo depois, Olivia Bennett seguiu em direção ao altar usando um vestido sem alças Monique Lhuillier com um grande laço na frente e sapatos kitten heels Stuart Weitzman. Para o "algo emprestado", ela usou o véu da melhor amiga da faculdade, completo com acabamento de crina de cavalo e uma pala.

O casal se conheceu no verão de 2020, quando Olivia estava procurando um golden retriever e enviou uma mensagem para Lunden perguntando onde ela havia adquirido seu cão, Willow.

Quase um ano depois, Lunden foi transferida para Atlanta, onde Olivia morava. Eles se encontraram para comer comida mexicana e se apaixonaram pela paixão compartilhada por Dr. Pepper. Desde então, nunca mais passaram um dia separadas.

A ligação entre as duas foi ainda mais fortalecida quando planejaram propostas de surpresa ao mesmo tempo enquanto faziam um passeio de barco particular em Charleston, em maio de 2022.

As noivas compartilharam risadas e comemorações com uma pizza de US$ 3, uma Dr. Pepper e passeios pelas ruas de Charleston.

Os cachorros do casal, Howie e Willow, que foram responsáveis por conectá-las, também desempenharam um papel importante na celebração. Willow participou da preparação pela manhã, enquanto Howie voltou para as fotos.

Lunden e Olivia planejaram todo o casamento com a ajuda da mãe de Lunden, Ashley Gilbow, e fizeram questão de tornar a cerimônia especial e significativa. Todos os integrantes do cortejo estavam de branco, enquanto os homens usavam paletós brancos com calças pretas, e as 12 madrinhas usavam vestidos de cetim marfim.

Além disso, para homenagear suas mães, elas escolheram o azul como a cor representativa. Ashley usou um deslumbrante vestido azul, e Olivia segurou hortênsias azuis em homenagem à sua mãe que faleceu.

A festa de casamento, definida como "atemporal" e "elegante", continuou com danças, lanches noturnos do Shake Shack e um bolo de três camadas de amoras, baunilha e limão. Elas revelaram que o único ponto de discórdia foi a escolha do bolo de limão.

O casal agradeceu a presença de todos os familiares e amigos que viajaram de perto e de longe para o casamento na Geórgia. Como sinal de gratidão, Olivia bordou um "S" em cada guardanapo de linho para celebrar o casamento das Sras. Stallings.

Além disso, elas presentearam os convidados com bonés que diziam: "De Georgia com amor".

Para Lunden e Olivia, o casamento não é apenas sobre elas, mas também sobre a comunidade LGBTQ+. Elas reconhecem o impacto que têm e como representam a diversidade.

Agora, após o casamento, as duas estão animadas com o que o futuro lhes reserva, incluindo a possibilidade de terem filhos através de um doador de esperma e fertilização in vitro.

Porém, após o casamento, surgiram no Reddit alguns tweets racistas escritos por Lunden Stallings quando era adolescente. Em resposta, o casal se desculpou e discutiu a situação no TikTok, reafirmando que essas ações não representam quem são hoje e que estão comprometidas em continuar a apoiar a comunidade LGBTQ+.

O casamento de Lunden e Olivia não é apenas uma celebração do amor entre duas pessoas, mas também um testemunho do progresso na aceitação da diversidade e do respeito pelos valores do casal.