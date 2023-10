Taylor Swift e Travis Kelce vivem um romance bem quente

A sensação do pop Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce foram flagrados agindo como "adolescentes excitados" durante um fim de semana repleto de paixão, de acordo com relatos.

Além das demonstrações públicas de afeto, rumores sugerem que Taylor e Travis estão prontos para levar seu relacionamento para o próximo nível, considerando a compra de uma propriedade juntos. O poderoso casal está longe de ser uma simples paixão passageira, de acordo com o Mirror.

De acordo com fontes próximas, eles estão vivendo um momento de intensa paixão. Durante um surpreendente episódio do "Saturday Night Live", Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, se juntou a Taylor Swift em um esquete engraçado que fazia referência ao relacionamento deles.

Nos bastidores, testemunhas afirmam que o casal não economizou nas demonstrações públicas de afeto. Fãs chegaram a notar batom borrado no rosto do jogador, resultado dos beijos apaixonados do casal durante o programa.

Fontes confiáveis afirmam que eles foram "como adolescentes excitados" e "ficaram se pegando nos bastidores o tempo todo". Além disso, insiders revelaram que o casal era extremamente afetuoso nos bastidores, demonstrando apoio mútuo.

Rumores recentes sugerem que Taylor Swift e Travis Kelce podem estar prontos para dar um passo mais sério em seu relacionamento. Segundo Jenna Bush Hager, da NBC, há indícios de que eles estejam planejando comprar uma propriedade juntos. Embora não haja confirmação oficial, Jenna mencionou que um amigo de Kansas City a informou sobre essa possibilidade.

Enquanto Travis reside em Kansas City, Taylor Swift tem sua base em Nova York, o que tornaria a compra de uma casa um passo significativo para o casal. Embora a notícia não tenha sido confirmada pela NBC News, a especulação continua a crescer.

De acordo com informações da Deux Moi, fontes locais também relataram avistamentos do casal em busca de propriedades em Kansas City. No entanto, outra fonte sugeriu que Travis Kelce estava, na verdade, comprando uma casa e Taylor Swift o acompanhou nas visitas.

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce está definitivamente aquecendo e mantendo os fãs e a mídia curiosos sobre o que o futuro reserva para esse casal apaixonado. Será que a compra de uma propriedade é um sinal de compromisso duradouro? Só o tempo dirá.