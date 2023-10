Taylor lança versões ao vivo e remixadas de "Cruel Summer"

Taylor Swift surpreendeu seus fãs ao lançar duas novas versões de "Cruel Summer," uma das faixas de seu álbum de 2019 "Lover". Os amantes da cantora agora podem desfrutar dessas novas interpretações da música em suas casas, trazendo um toque especial à sua experiência musical.

"Cruel Summer" foi originalmente destaque no álbum de Taylor Swift, onde atingiu o primeiro lugar nas paradas da Billboard por impressionantes oito semanas. Os fãs se lembrarão que essa faixa era uma presença constante em sua aclamada Eras Tour, juntamente com outros sucessos como "The Archer", "Lover" e "The Man."

Essas novas versões da canção chegam em preparação para o lançamento de "1989 (Taylor's Version)", o quarto álbum regravado da artista, previsto para 27 de outubro. Swift recentemente desafiou seus fãs a decifrar enigmas no Google, revelando os nomes de quatro das cinco faixas adicionais do álbum regravado.

O Google divulgou um vídeo no qual as palavras eram desvendadas lentamente, revelando os títulos das canções: "Is It Over Now?", "Now That We Don’t Talk", "Say Don’t Go" e "Suburban Legends."

O lançamento do filme do Eras Tour também gerou grande sucesso, arrecadando impressionantes US$ 92,8 milhões em vendas de ingressos em seu primeiro fim de semana, tornando-se a quinta maior abertura de qualquer lançamento teatral deste ano, de acordo com a AMC Theatres.

O filme, dirigido pelo documentarista Sam Wrench, agora ocupa a posição número um nas bilheteiras dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Austrália, Alemanha e Filipinas, conforme anunciado pela AMC Theatres.

Taylor Swift, em sua declaração sobre a estreia do filme nos EUA, compartilhou o quanto a Eras Tour foi uma experiência emocionante e significativa em sua carreira, acrescentando que está "extremamente feliz por trazer isso para as telonas em breve".

Os fãs de Taylor Swift têm muito o que aguardar com esses lançamentos e, enquanto isso, podem se deleitar com as novas versões de "Cruel Summer" em suas próprias casas, criando memórias musicais inesquecíveis, conclui a People.