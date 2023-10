Remake de Renascer: Adaptação será menor do que a original; entenda a razão

O remake de Renascer é uma das principais apostas da TV Globo em 2024. Como aconteceu com a adaptação de Pantanal, a emissora espera que o público aceite a nova versão criada por Bruno Luperi e aumente ainda mais a audiência no horário nobre, mas parece que a novela não terá o mesmo tamanho da original.

Em 1993, a obra de Benedito Ruy Barbosa ganhou muita notoriedade e virou uma febre nacional e, a expectativa para o remake também é grande, já que Renascer será uma das mais longas produzidas pelo canal desde 2014. Ao que parece, a história de José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica no ar por quase oito meses.

Remake de Renascer: Atriz Chica Xavier interpretou Inácia na versão original (Divulgação/Globo)

Mas, o destino da novela da Globo ainda é incerto, já que mesmo sendo uma adaptação da obra original, ela pode ser esticada ou encurtada, caso ocorra o mesmo que Fuzuê, que está na UTI da audiência.

Mas, voltando ao remake de Renascer, a novela de Bruno Luperi deve contar com 197 capítulos, segundo o site TV História. Com isso, a produção chega ao fim no dia 6 de setembro de 2024. Vale destacar que a atual versão conta com 19 a menos que a versão original, que teve 216.

Remake de Renascer: Antonio Fagundes responde se está no elenco (Divulgação/Globo)

As gravações em Ilhéus, na Bahia, já começaram. Parte do elenco principal de Renascer está no destino nordestino para gravar cenas importantes da primeira fase.

Vale destacar que a novela conta a história do protagonista José Inocêncio, que chega numa fazenda abandonada e inicia ali seu destino. Na trama, que substitui Terra e Paixão, ele se torna um grande produtor de cacau e vive uma vida perfeita ao da esposa, mas uma tragédia muda a história e o perfil do personagem, que será interpretado por Marcos Palmeira.

