Remake de Elas por Elas: Como a audiência baixa não afetou as 7 protagonistas

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

A baixa audiência do remake de Elas por Elas parece que não afeta as protagonistas da novela da TV Globo. Ao que parece, Deborah Secco, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Mariana Santos e Karine Teles criaram uma boa conexão e ficam muito unidas e focadas para fazer a novela dar certo.

As sete protagonistas da adaptação da história criada em 1982 buscam não deixar a peteca cair e motivar o elenco de peso, que deseja replicar o sucesso do passado: “A grande joia dessa novela é o elenco”, afirmou a diretora artística, Amora Mautner.

Maria Clara Spinelli vive primeira protagonista transexual no remake de Elas por Elas (Reprodução/Instagram)

Segundo ela, o clima nos bastidores da TV Globo, no Rio de Janeiro, é de muita parceria: “Tenho aprendido diariamente com esses grandes atores. O clima me emociona profundamente. Há parceria e cooperação e acho isso algo muito produtivo”, conta Karine Teles.

As protagonistas seguem juntas

Para Karine, tal parceria deve contagiar o público que acompanha o remake de Elas por Elas: “Quando a gente trabalha ouvindo o outro a chance de chegar mais longe é muito maior”.

A proposta é que o afeto esteja muito presente em cada cena gravada nos estúdios da TV Globo e também na cidade cenográfica da novela: “Torcemos pra que esse clima nos bastidores transpareça para quem está em casa”, desejou ainda.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

Deborah Secco, que interpreta Lara na versão atual, também possui a mesma vontade e ela ainda afirmou que foi criada uma família: “Tem sido leve, gostoso. Acho que essa é uma das coisas mais importantes quando você começa um trabalho que sabe que vai durar um ano. Estou sendo extremamente feliz em Elas por Elas e ao lado de seis mulheres que admiro muito”.

Já Thalita Carauta, o clima nos bastidores de Elas por Elas é bonito de se ver e exalta que todas as protagonistas são fortes.

