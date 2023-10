‘Recuperação difícil’: Filho de Faustão faz alerta após transplante de coração

João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, voltou a falar sobre o estado de saúde do famoso, que passou por um transplante de coração. Durante o Melhor da Tarde, da Band, o herdeiro contou que a recuperação será difícil, mesmo o pai estando bem.

“Ele está bem, mas a recuperação é difícil e complicada. Tem que fazer fisioterapia para caramba e é difícil, e a fisioterapia é chata”, contou João sobre o pós-operatório de Faustão, que passou por um transplante de coração no fim de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

João Silva também falou sobre a possibilidade do apresentador voltar à TV: “Eu acho que é cedo, mas quem sabe. Eu acho que a pessoa tem que fazer tudo na vida. Não pode aposentar, parar”.

Apresentador Fausto Silva (Reprodução/Twitter)

Sendo um dos apresentadores mais veteranos na TV, Fausto Silva conquistou muitos fãs, que desejam o retorno dele em algum canal. Para a sensitiva Bianca Godói, o famoso volta à Globo: “Em 2024, ele estará de volta! Se não ficar muito doente!” escreveu a vidente em seu Instagram.

Vale destacar que em dezembro de 2022, Bianca já tinha previsto que Faustão voltaria para o lugar em que trabalhou por mais de 30 anos após a saída da Band.

Fausto Silva estreia em janeiro, na Band (Reprodução)

Antes de sair da Band, tudo era tratado em segredo pelos chefões da emissora do Morumbi. Em um comunicado, chegou o veterano da TV, que foi líder de audiência aos domingos na Globo, foi colocado em um pedestal.

“Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O ‘Faustão na Band’, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, informou a emissora.

