Paris Fury mostra berço de mais de 2 mil euros para príncipe Rico

Paris Fury, aos 33 anos, deu as boas-vindas ao seu sétimo filho, o príncipe Rico, em setembro, fruto de seu casamento com o pugilista Tyson Fury, de 35 anos. Desde então, o casal tem compartilhado detalhes de sua jornada como pais. Recentemente, Paris fez questão de mostrar o berço de seu bebê, símbolo de luxo extremo.

O berço em questão, um modelo Kiro da marca Ling Lux, custa a impressionante quantia de 2.300 libras (quase R$ 15 mil). Ele é feito com uma base de madeira adornada com detalhes ornamentais que conferem um toque de requinte.

Um dos aspectos mais notáveis é a placa esculpida na madeira, onde se lê "Baby Fury" ao lado de uma coroa, combinando com a estampa no babygrow branco de Rico e os travesseiros. Um ursinho de pelúcia branco também decora o berço.

Além disso, Paris compartilhou um vídeo revelando uma câmera instalada sob o berço, com cestos forrados com itens essenciais para bebês. Na legenda: "Meu príncipe Rico em seu berço real hoje [emoji de coroa] Amo seu berço grande e conjunto de cama, achei que era tão clássico, mas diferente também".

Rico é o sétimo filho do casal. Paris compartilhou detalhes de seu trabalho de parto, revelando que Tyson, devido aos treinamentos no acampamento, não conseguiu estar presente no momento exato do nascimento. Ela disse à OK! Magazine que ele estava treinando até poucas horas antes do parto.

Apesar da ausência de Tyson em alguns momentos, Paris destacou o apoio constante da família e amigos, dizendo que ambos mãe e bebê estão muito bem.