Ofensas contra Fernanda Lima custam caro e Eduardo Costa vai pagar R$ 70 mil

Eduardo Costa vai pagar caro por um comentário feito em 2018, que envolveu a apresentadora Fernanda Lima. Na época, quando ela comandava o Amor & Sexo, na TV Globo, o cantor sertanejo chegou a ofende-la publicamente e, agora, vai pagar R$ 70 mil de indenização.

Tudo aconteceu há cinco anos, quando Fernanda encerrou o seu programa na emissora carioca falando sobre a luta das mulheres contra os estereótipos. Na web, o sertanejo não segurou a língua e chamou a famosa de imbecil e disse que a esposa de Rodrigo Hilbert liderava um programa “destinado a bandidos e maconheiros”.

O tempo passou e a condenação veio pela 24ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ordenou o pagamento de uma indenização de R$ 70 mil por danos morais a Fernanda Lima, que atualmente está fora da TV aberta.

Após 18 anos, Fernanda Lima deixa a TV Globo (Reprodução/Globo)

Depois de ser alvo de comentários, o cantor sertanejo voltou às redes sociais para pedir desculpas para Fernanda Lima: “Fui no calor da emoção e falei coisas que não penso, que não gosto de falar. Fui babaca, fui babacão mesmo”, disse.

Eduardo Costa chegou a falar que estava arrependido das palavras “infelizes” que usou e também chegou a oferecer um acordo com uma indenização de R$ 10 mil, mas Fernanda recusou.

Eduardo Costa (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com o juiz Eric Scapim Cunha Brandão, as ofensas do cantor incentivam o discurso de violência contra a apresentadora: “O direito de expressar sua opinião não dispensa a prudência, ou admite a má-fé, a leviandade ou a irresponsabilidade, tampouco é justificada ofensa à honra por questões pessoais em rede sociais”.

A decisão tomada pela 24ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve como base o protocolo de gênero do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), lançado em março de 2023.

